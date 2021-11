Creatività, cinque modi per sviluppare il tuo estro

La creatività si esprime in più modi: che sia un'opera d'arte appesa in un museo oppure un'immagine “disegnata” attraverso un codice JavaScript, entrambi sono la rappresentazione concreta e tangibile del nostro estro e – in parte – anche del nostro animo. Ma, si sa, anche chi nasce con un talento innato ha bisogno nel corso della vita di qualcuno che lo guidi lungo il percorso, un maestro da cui apprendere tutti i trucchi del mestiere per poi a nostra volta replicarli. Domestika è la più grande community creativa del web e ospita sulla propria piattaforma centinaia di corsi tenuti dai migliori professionisti al mondo, di qualsiasi nazionalità.

Un'esperienza davvero unica, come riferito dalla maggioranza degli utenti che ogni giorno si affidano al portale per approcciarsi ad una nuova tecnica oppure per sviluppare ancora di più le proprie capacità. In occasione della settimana dedicata al Black Friday, Domestika ha deciso di scontare gran parte dei suoi corsi creativi, che sono acquistabili anche in un comodo pacchetto da cinque corsi al prezzo conveniente di 33,90 euro. Orientarsi in un mare di corsi può essere complicato: per questo vogliamo darti uno spunto con cinque ottimi corsi per creare il tuo personalissimo Black Friday Pack.

La fotografia è il cuore di Instagram: come sfruttarla per lanciare la propria attività

Il primo corso che vogliamo consigliarti è dedicato alla fotografia professionale per Instagram, punto di partenza fra i più quotati per lanciare la propria attività nel mondo del web. L'aspetto visivo è fondamentale quando si ha a che fare con un Social Network, per questo motivo il corso in 16 lezioni tenuto dalla fotografa professionista Mina Barrio ti spiegherà tutti i trucchetti e le tecniche da maestro per scattare immagini incredibili e ritoccarle prima della pubblicazione online. Ovviamente gli scatti da soli non bastano: ci vuole un'organizzazione solida e ben studiata. Con il corso imparerai quando è il momento giusto per pianificare i tuoi post oppure come sfruttare al meglio le storie di Instagram.

Da zero a “guru” di Adobe Photoshop

I grafici in erba lo sapranno bene: Adobe Photoshop, senza adeguati insegnamenti, può assomigliare ad una piccola giungla in cui perdersi fra strumenti, tool, risorse e funzioni. Fortunatamente il corso di introduzione proposto da Domestika è davvero completo ed esaustivo e ti guiderà in 50 lezioni complessive lungo la strada per diventare un vero “guru” del design e fotoritocco digitale. Non è necessario avere alcuna conoscenza per beneficiare appieno del corso: bastano un PC, una licenza ad Adobe Photoshop CC e tantissima voglia di imparare.

Come sfruttare Google e Facebook Ads a tuo vantaggio

Un'idea imprenditoriale da sola non basta per avviare un'attività di successo. Tutto passa ormai attraverso la rete: perché non sfruttarla a nostro vantaggio? Il corso, in 25 lezioni, ti insegnerà a realizzare campagne marketing digitali sfruttando alcune fra le piattaforme più importanti del settore, ovvero Google Ads, Facebook ed Instagram Ads. Fra SEO, affiliati e marketing a pagamento imparerai ad interfacciarti al mondo del web e come emergere nel suo vastissimo oceano di possibilità, dando vita al contempo ad un piano marketing su misura per il tuo business.

Hai mai sentito parlare della formula “Dragon”?

Nasce dall'idea di Dot Lung, esperta in social media e conosciuta online anche con il nome di “Mother of Social Media Dragon”. Si tratta di un metodo composto da sei principi fondamentali che contribuiscono alla buona riuscita di un post rendendolo avvincente per il pubblico di riferimento. Il corso va ben oltre le semplici didascalie e spiegazioni, ma vuole raggiungere il cuore dei contenuti digitali per regalare loro quella spinta in più che, soprattutto agli inizi, suona come una vera manna dal cielo.

Coding creativo, ovvero “disegnare” con un codice

La creatività non sono soltanto pennelli, colori o suoni. Anche la programmazione può diventare un incredibile stimolo creativo, ma in pochi ancora lo sanno. Questa tecnica prende il nome di “coding creativo” e si avvale di JavaScript – linguaggio semplice, versatile e flessibile – per dare vita a visual e testi. Con il corso, in 21 lezioni, imparerai anche le basi della programmazione e avrai la possibilità di realizzare un progetto didattico finale, ovvero una serie di composizioni visive realizzate con codice JavaScript.

Questi sono i nostri suggerimenti per creare un pacchetto di corsi ricco e variegato, perfetto per i creativi che vogliono mettersi in gioco. Ricordiamo che, in occasione del Black Friday Domestika, se acquisti cinque corsi li pagherai soltanto 33,90 euro – praticamente come riceverne due gratuitamente.