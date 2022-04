Il creatore di Riverdale Archie Comics entra nella blockchain

Archie Comics ha dichiarato di essere entrato nel mondo blockchain e di voler percorrere la strada verso gli NFT. Questo editore di fumetti americano è diventato ancora più famoso dopo che Netflix ha trasformato i suoi personaggi iconici di Riverdale in una serie TV di successo.

Proprio questo passaggio, dalla carta allo schermo, è stato fondamentale per il CEO di Archie Comics. Infatti, proprio Jon Goldwater ha rivelato quanto il successo dei personaggi di Riverdale, dopo gli episodi comparsi a catalogo Netflix, abbiano ispirato la società a produrre contenuti crittografici. Ecco quanto ha dichiarato in merito:

Goldwater sta parlando della nuova partnership con Palm NFT Studio, società per lo sviluppo di piattaforme NFT. In sostanza, Archie Comics ha deciso di entrare nel mondo della blockchain e dei Token Non Fungibili realizzando Archiverse: Eclipse.

Archieverse Eclipse è una stanza basata su blockchain realizzata da Archie Comics in collaborazione con Palm NFT Studio. Con questa creazione l’editore di fumetti vuole permettere ai suoi fan di partecipare alla sua crescita futura attraverso una forma di narrazione generativa.

All’interno di Archieverse Eclipse, che come suggerisce il nome si tratta di una realtà definita nel Metaverso, tutti potranno creare e presentare nuovi racconti per i propri personaggi. Nello specifico, si tratta di una specie di concorso dove solo i vincitori vedranno realizzata la loro narrazione, potendo così vincere premi e crediti per la loro storia che sarà poi inserita nei prossimi fumetti.

In un recente tweet l’account Archieverse NFT ha annunciato questa novità incredibile per tutti i fan dei fumetti di Archie Comics. Ecco il post pubblicato giovedì 14 aprile 2022 su Twitter:

The future of collectibles is here with the Archieverse NFTs!

Interact and help guide the future of Archie Comics like never before!

Unlock the universe of Archie Comics to play, create, and be credited on a forthcoming comic book title!!!https://t.co/6KCw0Z6TrS

— Archieverse NFT (@ArchieverseNFT) April 14, 2022