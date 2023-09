Crédit Agricole: conto online a canone zero con vantaggi esclusivi

Il Conto Online Crédit Agricole offre un pacchetto di vantaggi che include buoni regalo Amazon.it, una carta di debito versatile e, per tutti i nuovi clienti che apriranno il conto online entro il 4 ottobre 2023, il canone del conto è zero.

Il conto Crèdit Agricole si può gestire in autonomia direttamente da App e include prelievi senza commissioni presso tutti gli ATM del Gruppo e bonifici online gratuiti.

50€ in Buoni Regalo Amazon.it

Una delle promozioni associate al Conto Online Crédit Agricole è la possibilità di ottenere 50€ in Buoni Regalo Amazon.it scegliendo di attivare la carta di debito Crédit Agricole Visa. Per ottenere il Welcome Bonus di 50€ in Buoni Amazon.it è necessario aprire il Conto Online entro il 31/10/2023, inserire il codice promozionale «VISA» nel form di apertura e sottoscrivere la richiesta per la carta Crédit Agricole Visa.

Questa carta di pagamento consente di effettuare pagamenti online e nei negozi di tutto il mondo, e può essere utilizzata per i pagamenti online e da Wallet grazie ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

La carta si può gestire comodamente tramite Home Banking o App, è possibile impostare i limiti di spesa e personalizzare le funzionalità della carta, come i Paesi di utilizzo. Inoltre, la carta può essere messa “in pausa” e, in caso di furto, bloccata direttamente da app.

Inoltre, utilizzando la carta Crédit Agricole Visa per i propri acquisti, è possibile ottenere fino a 100€ aggiuntivi in Buoni Amazon.it, in base alla spesa effettuata.

Nel dettaglio si riceveranno:

25€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 250€.

50€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 500€.

100€ in Buoni Regalo con una spesa di almeno 1.000€.

Crédit Agricole offre anche un Conto Deposito con un tasso di interesse annuo lordo fino al 3,50%. Inoltre, si potranno ottenere ulteriori 50€ in Buoni Regalo Amazon.it vincolando almeno 10.000€.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.