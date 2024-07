Credit agricole è il conto corrente giusto per gli universitari: ecco perché

Crédit Agricole ha creato il conto corrente giusto per gli universitari, e non è un caso. Tutti sappiamo che la vita da studente è un inferno di spese. Tra affitti, libri, caffè per tenersi svegli durante le notti di studio e occasionali pizzate post-esame, il portafoglio è sempre in sofferenza. Ma c’è una buona notizia direttamente dal settore bancario francese.

La vera forza di questo conto è la possibilità di azzerare il canone mensile. Sei under 35? Il canone è sempre zero. Hai almeno 5.000 euro di patrimonio o un dossier di titoli attivo? Non pagherai nulla neppure in questo caso. Ti piace fare bonifici? Ottimo, perché sono gratis! E la carta di debito? Prelevi dagli ATM Crédit Agricole senza commissioni. Insomma, un pacchetto tutto incluso.

Il conto corrente giusto per gli universitari: vantaggi e promozioni

Ciò che distingue Crédit Agricole è la quantità di vantaggi e promozioni per i nuovi clienti. Oltre al canone azzerabile, ci sono:

carta di debito gratuita per due anni (poi 2 euro al mese);

(poi 2 euro al mese); carta di credito Nexi Classic a un costo annuale di soli 40,99 euro ;

a un costo annuale di soli ; bonifici online che non costano un centesimo.

Ti piacerebbe anche ricevere fino a 250 euro di Buoni Amazon? Ecco come:

dopo l’apertura del conto, superando i 500 euro di spesa con la carta di debito entro 60 giorni, riceverai un buono da 50 euro . Se superi i 1000 euro, il buono sale a 100 euro ;

con la carta di debito entro 60 giorni, riceverai un . Se superi i 1000 euro, il buono ; promozione “porta un amico”: ogni amico che si unisce a Crédit Agricole grazie a te frutta 25 euro in Buoni Amazon. Porta sei amici e arrivi a 150 euro.

Per concludere in bellezza, l’apertura del conto è facilissima. Basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole e inserire il codice promozionale VISA.

Se stai cercando il conto corrente giusto per gli universitari, con Crédit Agricole hai trovato davvero l’offerta perfetta. Con zero canoni, bonus generosi e prelievi gratuiti, è come ottenere una borsa di studio a sorpresa.