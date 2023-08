Crédit Agricole, per te canone zero e buoni Amazon

Vuoi aprire un nuovo conto corrente ma non sai quale scegliere? Oggi siamo qui proprio per aiutarti a fare la scelta migliore, motivo per cui secondo noi Crédit Agricole può fare al tuo caso.

Crédit Agricole offre un conto corrente digitale con diversi vantaggi ed con una promozione a canone zero. Per chi decide di aprire il conto entro il 4 ottobre 2023, infatti, il canone è pari a zero. In più, Crédit agricole premia i tuoi acquisti: se utilizzi la carta online o in negozio per ricevere fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon.it. Inoltre ricevi 50€ in Buoni se apri il Conto Deposito.

I vantaggi dunque non sono pochi se si pensa che si potrà usufruire di un conto a canone zero. Scegliendo Crédit Agricole e pagando online o in negozio, in tutto il mondo con la carta di debito Crédit Agricole Visa hai:

Massima usabilità: la usi per i pagamenti online e da Wallet con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay

Sicurezza totale: metti la carta “in pausa” e, in caso di furto, la blocchi direttamente da Home Banking o App

Controllo: imposti i limiti di spesa e personalizzi le funzionalità della carta, come i Paesi di utilizzo.

Tuttavia, in fase di apertura conto è possibile scegliere la carta che più soddisfa le tue esigenze: la carta di debito tradizionale Crédit Agricole Bancomat per pagare e prelevare in Italia e all’estero, o la nuova carta di debito Crédit Agricole Visa contactless: potrai utilizzarla anche per pagare online e da mobile.

Il conto Online Crédit Agricole può essere aperto con una semplice procedura online e potrà successivamente essere gestito comodamente tramite smartphone. Grazie all’app dedicata è possibile monitorare i movimenti del proprio conto, verificare i limiti di prelievo, visualizzare il PIN della carta e gestire i limiti di spesa direttamente dal proprio smartphone. Crèdit Agricole include per i clienti bonifici SEPA online gratuiti e prelievi su ATM Crédit Agricole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.