Crescono le criptovalute nel 2021: ecco le migliori

In molti tendono a considerare Bitcoin, anche giustamente, come una delle criptovalute migliori del momento, ma in verità, proprio in questo periodo, bisogna tenere bene in considerazione tutte quelle monete digitali che non hanno ancora avuto il balzo definitivo e che potrebbero farlo da un momento all'altro. Nel 2021 è successo e durante il corso del prossimo anno potrebbe sicuramente riaccadere.

Le criptovalute crescono nel 2021, e anche tanto

Ogni anno che passa può essere sempre considerato l'anno delle criptovalute. Questo perché, con l'avvicinarsi del Metaverso e degli NFT, tutti quanti desiderano iniziare ad investire per avere un futuro ricco nel mondo digitale.

Partendo dalle monete più conosciute per, anche Bitcoin è effettivamente cresciuta, subendo un rialzo del 73%. Sicuramente non importante come altre Crypto, ma non male per una moneta già abbastanza stabilizzata nel mercato. Non male è stata infatti Binance Coin (+1.344%), la quale ha ampiamente superato le aspettative.

Degna di nota è ancora una volta Ethereum, cresciuta ancora del 455%. Quest'ultima rimane ancora una volta la valuta digitale cin più valore dopo Bitcoin. Il risultato finale è quindi abbastanza chiaro a tutti. Nonostante Bitcoin rimanga al top della classifica, le altre criptovalute sono sicuramente riuscite a diminuire il gap che li separa dalla vetta, offrendo a tutti gli investitori più strade da intraprendere.

Tornando però all'analisi dei dati, c'è da specificare che, in ogni caso, una qualunque moneta smetterà di crescere in maniera così esponenziale e tenderà a stabilizzarsi proprio come accaduto con Bitcoin. Paradossalmente quindi, per il 2022 sarebbe meglio iniziare a tenere sotto controllo criptovalute diverse da quelle citate, sperando che subiscano un rialzo anche superiore a quello di Binance nel 2021.

Prima di chiudere, nota di merito anche a tutte quelle monete digitali basate sui meme più popolari (come dogecoin e shiba inu) e che, nonostante non promettano un futuro molto stabile, sono riuscite a distinguersi durante lo scorso anno.