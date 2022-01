Criptovalute attaccate dalla variante Omicron ma il sentiment è positivo

Dicembre 2021 per i mercati finanziari non è stato un mese molto felice. Infatti le ultime settimane dell'anno precedente sono state caratterizzate da un trend ribassista molto marcato. Ciò dovuto alla nuova ondata di contagi causato dalla nuova variante Omicron. La preoccupazione dei mercati si è riversata anche sulle quotazioni criptovalute che hanno segnato cali importanti. C'è però una buona notizia per il 2022. Infatti il sentiment complessivo è rialzista. Proprio per questo potrebbe essere l'occasione giusta per investire affidandosi, ad esempio, a IQ Options. Infatti questa piattaforma ti permette di investire negli asset più popolari, così sei sicuro di affidarti ai migliori esperti del settore.

Si prevede un sentiment rialzista per molte criptovalute

Nonostante il brusco calo a cui abbiamo assistito le scorse settimane, dovuto alla variante Omicron, le criptovalute dovrebbero intraprendere un percorso in ascesa. Le loro quotazioni quindi potrebbero migliorare già da questi primi giorni di gennaio 2022. Ecco perché è indispensabile cogliere subito al volo questa opportunità.

IQ Options è la soluzione che calza proprio a pennello. Non solo potrai investire nei migliori asset, ma potrai anche decidere tu quanto investire a partire da 1 dollaro. Puoi decidere se fare trading, oppure investire a lungo termine sulla piattaforma. In ogni caso, non ti verrà addebitato nessun costo né per il deposito e nemmeno per il prelievo dei fondi.

Il mercato avrà bisogno di un po' di tempo per recuperare. Nondimeno il sentiment generale sul lungo periodo è comunque rialzista. Certo, siamo ancora lontani dai giorni gloriosi che avevamo assaporato lo scorso novembre. Tuttavia il mercato delle criptovalute dovrebbe ristabilirsi e così recuperare in parte quello che aveva perso.

Quindi, potrebbe essere vantaggioso per chi vuole iniziare a investire, sfruttando questa situazione lanciandosi nel mondo del trading. Una soluzione sicura può essere proprio IQ Options, grazie alle news feed potrai prendere decisioni più informate. Punta sulle industrie più solide e sfrutta il boom del momento come, ad esempio, quello delle criptovalute.