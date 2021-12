Come guadagnare con le criptovalute in 4 mosse

Ormai le criptovalute sono entrate a pieno regime nella vita di molti. Sempre più spesso si sente parlare di investimenti, ma all'atto pratico le crypto disponibili sono davvero tante e tutte differenti. Per questo, inserirsi in un mercato così ampio e, allo stesso tempo, volatile può essere pericoloso e non solo infruttuoso. Tuttavia esistono 4 semplici mosse che permetteranno a chiunque di guadagnare con le criptovalute, ovviamente sempre in base alla loro quotazione e all'andamento del mercato.

4 mosse per avere successo con le criptovalute

La prima mossa da fare è scegliere tra le criptovalute quella giusta su cui investire. Ce ne sono davvero tante tra meme, altcoin ecc… e questo rende tutto più difficile per chi non è del mestiere. Tuttavia un metodo per scegliere al meglio la crypto c'è ed è quello di puntare sulle più famose perché sono quelle che attirano maggiori investimenti. Come? Semplicemente digitando sul motore di ricerca preferito, meglio se Google, “criptovalute di maggiore capitalizzazione“. Tra le prime dieci della lista lì si trova quella che fa al caso nostro.

Una volta scelta la crypto giusta, serve mettere in campo la seconda mossa strategica necessaria per guadagnare. Scegliere un exchange sicuro e affidabile che ci permetta di fare tutto in un'unica applicazione o piattaforma. Ce ne sono davvero tantissimi, ma per amor di popolo potreste sceglierne uno tutto italiano come ad esempio Crypto Smart. Si tratta di una piattaforma 100% italiana che garantisce assistenza costante sia tramite chat che telefonica. Inoltre, non servirà nient'altro se non l'app nativa perché è completa di tutto quello che serve per investire.

Poi arriva la mossa vincente, la terza. Investire piccoli importi su più criptovalute mantenendo l'investimento nel tempo assicura guadagni nel lungo termine. Altrimenti il rischio sarebbe quello di perdere molto capitale e l'opportunità di un guadagno costante.

Infine, a tutte queste si aggiunge un fondamentale indispensabile, la quarta e ultima mossa: rimanere informati seguendo le previsioni dei prezzi di Bitcoin ed Ethereum ogni qualvolta ci siano aggiornamenti importanti. Prevenire, come dice un saggio proverbio, è meglio che curare.

Insomma, si tratta di 4 semplici consigli che non faranno miracoli e che non vogliono nemmeno essere la bibbia dell'investitore. Restano però accortezze importanti che permettono a tutti di introdursi nel mercato delle criptovalute in modo sicuro e consapevole.