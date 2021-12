Prezzi di Bitcoin ed Ethereum: ecco le previsioni future per il 2022

Come ogni inizio settimana che si rispetti, non possono mancare le previsioni future di Bitcoin ed Ethereum. Tuttavia, sarebbe illogico fossilizzarci solo su quelle relative al breve periodo. Interessante, invece, è capire cosa possiamo aspettarci per il 2022 da queste due criptovalute. Un attento esame, mosso dai migliori analisti, potrebbe rivelarsi utile a pianificare le scelte di molti investitori che, altrimenti, potrebbero lasciarsi dominare dalla situazione complicata di questo fine settimana.

Il futuro di Bitcoin

Quale sarà il futuro di Bitcoin? Una domanda che potrebbe valere un milione di dollari, ma che per diversi analisti merita una risposta nemmeno così tanto complicata. Se dovessimo tirare le somme tra rialzisti e ribassisti, sembra vincano i primi. Alcuni sostengono che, nonostante continuerà a essere volatile, la regina delle crypto punterà nel lungo termine al rialzo. Più precisamente, secondo alcuni, raddoppierà in media in termini di capitalizzazione di mercato totale all'anno.

Addirittura c'è chi si aspetta un forte aumento a breve termine. Qualcuno parla di 140.000 dollari o più sulla quotazione di Bitcoin. Una cifra davvero esagerata che diversi, forse a ragion veduta, hanno deciso di prendere con le pinze. Ad ogni modo, sono troppe le varianti esterne che servirebbero a confermare tali dichiarazioni. Nondimeno, altrettante basterebbero a smentirle.

Comunque c'è anche chi proprio esagera, pensando a un volo pindarico di Bitcoin che per fine 2022 potrebbe toccare i 250.000 dollari. Questa certezza espressa a bassa voce da Bernardo Schucman rivela la sua posizione in qualità di Senior Vice President della Digital Currency Division di CleanSpark, miner di Bitcoin.

Altro aspetto che determinerà un buon flusso verso l'alto alla quotazione della crypto saranno i nuovi portafogli implementati dai social network, come Twitter tanto per fare un esempio. Questo aspetto, sostiene sempre Schucman, darà una notevole spinta all'adozione di massa di BTC.

Ethereum in futuro potrebbe sorprendere

C'è poi Ethereum, seconda criptovaluta mondiale dopo Bitcoin. Quali sono le previsioni future dei suoi prezzi nel 2022? Se per la regina delle crypto si prevede tanta felicità, per questa addirittura sembra non ci saranno limiti al suo successo. Resta però uno scoglio insuperabile: il fatto che questa criptovaluta, essendo ancora più volatile di BTC, è davvero difficile da prevedere. Molti hanno detto di non essere pronti a “speculare” sul suo futuro.

Tuttavia, una volta che si lasciano andare all'informazione, molti analisti concordano sul fatto che Ethereum potrebbe superare Bitcoin. Il risvolto della medaglia rimane sempre il fatto che, come ogni altcoin, il rischio associato a essa è sempre molto più alto.