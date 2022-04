Criptovalute: a Dubai YallaMarket ora accetta pagamenti crypto

YallaMarket è un servizio di consegna di generi alimentari a Dubai. Non solo è molto attivo perché apprezzato dai clienti, ma ora anche innovativo nell’offrire servizi alternativi ai classici disponibili. Infatti, la società ha annunciato che ora accetterà pagamenti in criptovalute.

In sostanza, tutti gli utenti che vorranno farsi consegnare cibo e affini da YallaMarket potranno utilizzare come forma di pagamento sulla app dedicata le criptovalute. Nello specifico, l’azienda accetterà due stablecoin: Tether (USDT) e USD Coin (USDC).

Una scelta sicuramente vincente, visto che chi utilizza YallaMarket è molto vicino a tecnologia e innovazione. Sicuramente due ambiti importanti da tradurre anche nella scelta delle modalità di pagamento. Entrare nella criptosfera, secondo il CEO e co-fondatore della società, Leo Dovbenko, è un passo fondamentale:

I clienti di YallaMarket apprezzano il loro tempo e implementano attivamente le tecnologie nelle loro vite, non c’è dubbio che sono tra i pionieri nell’utilizzo dei pagamenti crittografici.

Criptovalute e Dubai: anche YallaMarket entra nella criptosfera

La decisione annunciata da YallaMarket va oltre la semplice accettazione di pagamenti in criptovalute da parte dei suoi utenti. La società ha deciso di entrare “mani e piedi” nella criptosfera. Questa start up ha infatti pensato di innovarsi sotto altri due aspetti:

ricevere investimenti in criptovalute dai suoi partner;

in criptovalute dai suoi partner; pagare gli stipendi in asset digitali.

Ovviamente, queste due opzioni rientrano tra le possibilità future. Quindi servirà ancora tempo prima di vederle attuate. Tuttavia, i pagamenti in criptovalute sono già stati confermati da YallaMarket e quindi saranno attivi a momenti.

