Criptovalute: la nuova idea regalo per Natale

Che sia davvero l'ultima tendenza quella di regalare criptovalute per le festività natalizie? Ancora non ci sono dati che confermino questa ipotesi, ma è pur sempre vero che nella compravendita di crypto c'è sempre qualcuno che le usa come moderna e, possiamo anche dire, utile idea regalo, soprattutto in questo periodo. Scopriamo insieme quali sono le più apprezzate e gettonate proprio per questo nobile scopo.

Criptovalute: una nuova tendenza le sceglie come idea regalo

Un regalo è un regalo e non deve per forza essere sempre veicolato solo e soltanto a un evento canonico stabilito dalla società. È vero che con l'avvicinarsi delle prossime festività natalizie molti ancora non hanno idea di cosa regaleranno, ma è altrettanto vero che altri hanno già le idee ben chiare e diversi altri le avevano già da tempo. Quali? Quelle di scegliere le criptovalute come idea regalo.

Una scelta interessante, moderna e utile che non tutti apprezzerebbero, ma tra amici, ovviamente, ci si intende e quindi la speranza è che si scelga il regalo giusto per la persona giusta. E le criptovalute potrebbero essere proprio un'ottima opportunità per rendere felice qualcuno, soprattutto se poi il loro valore sparerà verso l'alto. Ma quali sono le crypto più apprezzate anche per questo scopo?

Prima fra tutte Solana. Si tratta di un progetto open source. Ideale come presente perché le sue transazioni sono velocissime e a un costo davvero contenuto. Inoltre è tra le crypto quella che resiste alla censura. Scelta tra le migliori criptovalute del 2021, il costo delle sue transazioni si calcola al di sotto dei 0,01 dollari, senza distinzione tra sviluppatori e utenti.

La seconda crypto molto apprezzata è Avalanche (AVAX) che, in controtendenza a Bitcoin ed Ethereum, è tra le piccole criptovalute che hanno segnato un aumento importante nella loro quotazione. Il token nativo, AVAX, presenta un vantaggio non indifferente: protegge la rete. Avalanche è un progetto completo che non necessita l'utilizzo di nulla che è esterno alla sua blockchain. Insomma, un regalo che non porterà certo grattacapi a chi lo riceve.