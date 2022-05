Criptovalute sulla cresta dell'onda alle Hawaii

Prosegue senza sosta il lungo e arduo processo di adozione delle criptovalute. In Salvador da tempo Bitcoin è diventata moneta a corso legale. Così diverse nazioni hanno seguito il suo esempio. Altre, invece, hanno preferito optare per una regolamentazione favorevole. Questo è il caso delle Hawaii che vogliono espandere l’adozione crittografica.

L’obiettivo della nuova task force approvata dal Governo delle Hawaii sarà quello di portare le criptovalute e la blockchain nei settori del pubblico e del privato. Si tratta quindi di una mossa pro criptosfera, vista come una risorsa per migliorare la gestione amministrativa e la vita dei cittadini.

Il compito di questo pool di esperti sarà quello di trasmettere i risultati e il potenziale di una legislatura che metta le criptovalute al primo posto per un’evoluzione anche finanziaria oltre che gestionale del territorio. Nella lettera, redatta e approvata allo scopo, si legge il fine ultimo:

Questa misura istituisce una task force per creare un progetto che esplori l’uso e la regolamentazione della blockchain e delle criptovalute.

Questa è perciò un’ulteriore notizia che si somma a quelle che descrivono un’adozione sempre crescente delle criptovalute e della loro tecnologia. Si tratta di un periodo felice per il settore crittografico? Sicuramente sì, perché si vedono i benefici della sua introduzione nella vita di tutti i giorni.

Criptovalute: le Hawaii si tuffano nella criptosfera

Clima tropicale, natura incontaminata e acque cristalline sono solo alcuni dei vantaggi che si possono trovare alle Hawaii. Ora a questi e a molti altri si possono aggiungere anche le criptovalute. Infatti, il Governo ha dato l’ok per una task force impegnata a valutare l’impatto positivo del settore crittografico nella regione.

Molti già prevedono le Hawaii come un paradiso per le criptovalute. Effettivamente un quadro normativo potrà sviluppare proprio questo. In futuro le tasse potrebbero essere pagate in asset digitali, così come altri servizi pubblici. Inoltre, anche i dipendenti delle amministrazioni potrebbero, in futuro, poter decidere di ricevere lo stipendio in valuta digitale.

Inoltre, la tecnologia blockchain potrebbe migliorare tutto ciò che ruota attorno all’amministrazione sempre più impegnativa e dispendiosa di uno Stato. Ecco perciò che le criptovalute potranno fare del loro meglio per sviluppare un sistema più pratico e una nuova industria remunerativa.

