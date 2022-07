CZ di Binance su Coinbase, Zipmex, Bitcoin e Tesla

Non è uno timido, CZ. Il fondatore e CEO di Binance è molto attivo in questo periodo su Twitter, forte della posizione dominante assunta dal proprio exchange nell’ambito delle criptovalute: mentre gli altri tagliano, lui assume, quando i rivali chiudono progetti, lui li lancia. Non risparmia alcun intervento, anche e soprattutto quando c’è da chiamare in causa un concorrente.

In poche ore ha detto la sua a proposito di alcune vicende che hanno tenuto banco questa settimana sul fronte della finanza centralizzata. La prima riguarda gli arresti effettuati oltreoceano per insider trading, coinvolgendo anche un ex Product Manager di Coinbase.

Criptovalute o no, mercati regolati o no, l’insider trading e il front running dovrebbero essere reati penali in ogni paese. Per chiunque lavori in questo settore, non fatelo. Anche se hai solo assistito, potresti trovarti nei guai più tardi. Segnalalo il prima possibile.

Crypto or not, regulated or not, insider trading and front running should be criminal offenses in any country.

For anyone working in this industry, don't do it.

Even if you just witnessed one, you may be in trouble later. Report it as early as you can. https://t.co/FmKWAV6b9c

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 21, 2022