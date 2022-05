Criptovalute: tu chiamale se vuoi, emozioni

Il crollo verticale registrato da tutte le principali criptovalute nelle ultime 48 ore sta provocando più di qualche grattacapo a chi ha scelto di investire su questi asset con la prospettiva di un guadagno. Le preoccupazioni sono legittime e giustificate. Sul tema è intervenuto anche Changpeng “CZ” Zhao, fondatore e CEO dell’exchange numero uno al mondo per volume di transazioni gestite, Binance, fornendo il proprio consiglio: meglio imparare a gestire le emozioni.

Più facile a dirsi che a farsi, soprattutto se il suggerimento arriva dopo una flessione importante nel valore degli asset ai quali sono stati affidati i risparmi. Un esempio su tutti: BTC è sceso al di sotto della soglia dei 30.000 dollari, non accadeva dal luglio dello scorso anno. Riportiamo di seguito in forma tradotta il suo post condiviso su Twitter.

In un altro tweet, il CEO invita a osservare l’andamento di Bitcoin da una prospettiva più ampia, prendendo in considerazione l’andamento della crypto sul lungo periodo anziché concentrarsi esclusivamente sugli ultimi giorno o sulle ultime settimane.

Il riferimento è alle variazioni del prezzo registrate negli anni scorsi e a quelle che, quasi inevitabilmente, si osserveranno in futuro.

It might be the first time and painful for you, but it's not the first time for #bitcoin. It just looks flat now. This (now) will look flat in a few years too. pic.twitter.com/ehIHOREknE

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 10, 2022