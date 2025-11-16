 Debian 13.2 disponibile con molti bug fix
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Debian 13.2 disponibile con molti bug fix

Gli utenti possono scaricare l'immagine ISO di Debian 13.2 con numerosi bug fix e patch oppure installare gli aggiornamenti di tutti i pacchetti.
Debian 13.2 disponibile con molti bug fix
Informatica Sistemi operativi
Gli utenti possono scaricare l'immagine ISO di Debian 13.2 con numerosi bug fix e patch oppure installare gli aggiornamenti di tutti i pacchetti.
Debian

Gli sviluppatori del Debian Project hanno annunciato la disponibilità di Debian 3.2 (nome in codice Tixie). La nuova versione della popolare distribuzione Linux è un aggiornamento di manutenzione, quindi include numerosi bug fix oltre alle patch di sicurezza per diversi pacchetti. Supporta molte architetture e vecchi computer, per cui può essere un’ottima alternativa a Windows 10.

Novità di Debian 13.2

Debian 13 (Trixie) è stata rilasciata il 9 agosto 2025. È basata sul kernel 6.12 di Linux e viene offerta con diversi ambienti desktop, tra cui GNOME, KDE Plasma, Xfce, Cinnamon, LXDE, MATE e LXQt. Il primo aggiornamento (13.1) è arrivato il 6 settembre. Da ieri sera è disponibile Debian 13.2.

Non è quindi una nuova major release, ma gli utenti possono tuttavia utilizzare l’immagine ISO per un’installazione da zero, evitando il download di tutti i pacchetti della distribuzione tramite Synaptic o terminale. Debian 13.2 include 123 bug fix e 55 patch di sicurezza. L’elenco completo si può leggere in questa pagina.

Gli utenti possono scaricare l’immagine ISO completa per CD, DVD e drive USB tramite HTTP/FTP o BitTorrent. In alternativa è disponibile il download di un’immagine più piccola per l’installazione da Internet su drive USB.

In questa pagina ci sono le versione per tutte le architetture supportate. Chi proviene da Windows e vuole prima testare Debian 13.2 può usare il Live CD per ognuno dei suddetti ambienti desktop (la versione standard è senza ambiente grafico).

Debian è nota per la sua stabilità, in quanto non sono presenti le versioni più recenti dei software. Esistono oltre 140 distribuzioni basate su Debian. La più nota è senza dubbio Ubuntu che include però le ultime versioni dei software, quindi è meno stabile. Il supporto per Debian 13 è garantito fino al 2028. Nel 2027 verrà rilasciata Debian 14 (nome in codice Forky).

Fonte: Debian

Pubblicato il 16 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Windows 11: Microsoft promette di ascoltare gli utenti

Windows 11: Microsoft promette di ascoltare gli utenti
Mondo Linux: Tails 7.2 in download con Tor Browser 15

Mondo Linux: Tails 7.2 in download con Tor Browser 15
Ubuntu LTS: Canonical estende il supporto a 15 anni

Ubuntu LTS: Canonical estende il supporto a 15 anni
Windows 11 25H2 ora in rollout per tutti (o quasi)

Windows 11 25H2 ora in rollout per tutti (o quasi)
Windows 11: Microsoft promette di ascoltare gli utenti

Windows 11: Microsoft promette di ascoltare gli utenti
Mondo Linux: Tails 7.2 in download con Tor Browser 15

Mondo Linux: Tails 7.2 in download con Tor Browser 15
Ubuntu LTS: Canonical estende il supporto a 15 anni

Ubuntu LTS: Canonical estende il supporto a 15 anni
Windows 11 25H2 ora in rollout per tutti (o quasi)

Windows 11 25H2 ora in rollout per tutti (o quasi)
Luca Colantuoni
Pubblicato il
16 nov 2025
Link copiato negli appunti