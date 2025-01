DeepSeek spopola su Google Play: è l'app più scaricata negli USA

DeepSeek sta vivendo un momento d’oro. Dopo aver conquistato la vetta dell’App Store di Apple qualche giorno fa, ora il suo chatbot ha raggiunto il primo posto anche sul Google Play Store. Un successo clamoroso per la startup cinese.

DeepSeek, oltre 1,2 milioni di download su Android e 1,9 su iOS

Secondo i dati di AppFigures, dal lancio a metà gennaio l’app di DeepSeek ha superato 1,2 milioni di download sul Play Store e 1,9 milioni sull’App Store a livello globale. Ma il numero reale di installazioni potrebbe essere ancora più alto: sulla pagina dell’app compare l’etichetta “più di 10 milioni di download”.

L’ascesa fulminea di DeepSeek nelle classifiche arriva dopo l’improvvisa popolarità scaturita dal rilascio di una serie di modelli di AI open source. Modelli che reggono il confronto con le offerte dei big del settore come OpenAI, Google e Anthropic.

DeepSeek R1 addestrato a una frazione del costo, con chip meno potenti

Ma la vera sorpresa è un’altra: DeepSeek sostiene che R1 sia stati addestrato con un investimento minore rispetto ai modelli di OpenAI o Meta. E per di più, usando chip AI significativamente meno potenti. Un vero smacco per i colossi americani…

In pratica, l’app di DeepSeek è un’alternativa a ChatGPT basata sul modello V3 del laboratorio cinese. Si può usare il chatbpt per analizzare file, rispondere a domande e raccogliere informazioni dal web. L’app è gratuita e permette di caricare file e sincronizzare la cronologia delle chat su tutti i dispositivi.

Tutti pazzi per DeepSeek: anche le startup integrano R1

DeepSeek domina le classifiche per ora, ma per superare stabilmente ChatGPT di OpenAI dovrà raggiungere i 300 milioni di utenti settimanali. Una sfida non da poco, ma l’azienda cinese sembra avere le carte in regola per provarci.

Intanto, sia DeepSeek che la sua famiglia di modelli stanno attirando tantissima attenzione dal settore in questi giorni, anche per questioni inerenti alla censura. Startup come Perplexity e Gloo (la nuova avventura di Pat Gelsinger, ex CEO di Intel) stanno già integrando DeepSeek nei loro servizi.