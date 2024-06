Digitale terrestre: un canale TV popolare cambia numerazione

Seguire tutti gli aggiornamenti del digitale terrestre non è affare semplice. Non farlo a volte può creare qualche problemino. Ad esempio, in questi giorni diversi utenti non riescono più a vedere un canale TV popolare. Il motivo? Semplice, ha cambiato numerazione. Anche solo una piccola modifica di questo tipo può comportare alcuni disagi per molti. Ecco perché è importante tenersi sempre informati.

Oggetto della modifica è il canale Radio Studio Più TV, presente nel MUX San Marino RTV. Prima era posizionato al numero 118 della numerazione LCN. Ora, invece, è stato trasferito al numero 77 della numerazione LCN. Un cambio probabilmente strategico per la piattaforma che comporta un pronto aggiornamento da parte di tutti i cittadini che ricevono i canali di questo MUX.

Solo ieri vi abbiamo annunciato tante novità arrivate sulla piattaforma digitale terrestre. Si tratta di una situazione normale visto che a breve diversi canali passeranno al nuovo standard DVB-T2 con il prossimo switch off che dovrà essere completato entro il 1° settembre 2024. Oltre 10 milioni di televisori non ancora compatibili con questa tecnologia rimarranno esclusi dalle trasmissioni.

Digitale terrestre: continuano gli aggiornamenti della piattaforma

Sulla piattaforma digitale terrestre non è solo Radio Studio Più TV ad aver cambiato collocazione nella numerazione LCN. Infatti, non troppo distante, nel MUX Locale 2, in Emilia Romagna, e nel MUX Locale 3, al numero 81 del telecomando è arrivato Rete 8 QSVS con risoluzione 1920 x 2088 pixel. Prima a questa numerazione trasmetteva Radio Italia Anni 60 TV.

Quindi è importantissimo aggiornare regolarmente il proprio apparecchio, televisore o decoder. Puoi lasciare che sia lui ad aggiornarsi automaticamente con la risintonizzazione automatica attiva. Oppure puoi forzare l’aggiornamento avviando una ricerca dei canali automatica. In questo modo ottieni subito tutte le modifiche che abbiamo elencato in questo articolo.

Infine, se ancora non hai provveduto all’acquisto di un dispositivo compatibile con il prossimo standard DVB-T2 ti consigliamo di farlo il prima possibile se vuoi continuare a seguire le trasmissioni di importanti canali del digitale terrestre.