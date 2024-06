Digitale terrestre: continuano gli aggiornamenti in vista del DVB-T2

La piattaforma digitale terrestre è in costante aggiornamento in vista del prossimo switch off allo standard DVB-T2. In questo periodo non è insolito perdere qualche canale TV per strada e dover riaggiornare il proprio apparecchio per tornare a vedere alcune programmazioni. Questo perché tutto è in divenire e sono in corso anche diversi test per migliorare la qualità di trasmissione.

Proprio ieri abbiamo parlato di un nuovo canale approdato sul digitale terrestre. Questo indica che ci sono buone notizie in vista del prossimo cambiamento per alcuni canali che passeranno allo standard DVB-T2. Perdersi però tutte queste novità è facile, visto che ce ne sono molte. Perciò è importante tenere aggiornati i propri apparecchi così da vedere sempre le proprie trasmissioni preferite.

Digitale terrestre: come mantenere l’apparecchio aggiornato

I costanti cambiamenti sulla piattaforma digitale terrestre del tuo televisore o del tuo decoder richiedono un aggiornamento continuo dell’apparecchio. Non è quindi facile stare dietro a tutte le modifiche. Proprio per questo, la prima cosa da fare è verificare se sul tuo dispositivo è attiva la risintonizzazione automatica dei canali TV, in modo da non perderne nemmeno uno. Questa opzione è disponibile su tutti i dispositivi più recenti. Nel caso non fosse attiva puoi attivarla dal telecomando.

Invece, se questa funzionalità non fosse disponibile, ti consigliamo di effettuare regolarmente un aggiornamento settimanale avviando la ricerca automatica dei canali. Questa operazione verifica tutti i canali TV disponibili nella tua zona e li trasmette secondo le frequenze più aggiornate e seguendo la Numerazione LCN Nazionale. Ecco alcuni passaggi da eseguire per svolgere questa operazione in totale sicurezza, senza rischiare di trovarsi con zero canali sintonizzati: