Digitale Terrestre: ecco a cosa serve il servizio REA

Il digitale terrestre è in costante evoluzione e, nonostante un cronoprogamma che sembra andare un po’ a rilento, il DVB-T2 sta diventando lo standard di molti canali. Ovviamente, al momento sono diversi i canali che continuano a trasmettere in simulcast, ovvero sia in DVB-T che in DVB-T2.

Questo garantisce l’accesso alle programmazioni dei canali TV più importanti anche a chi non ha ancora un televisore o un decoder compatibile con i nuovi e prossimi standard. Nondimeno, arriverà anche il momento dello spegnimento del vecchio standard DVB-T con il completamente dell’attivazione DVB-T2.

L’arrivo della tecnologia HbbTV sul digitale terrestre sta permettendo agli utenti di interagire in un modo nuovo con i canali TV. Grazie a questa novità è possibile accedere a contenuti interattivi e multimediali. Grazie a questa tecnologia è ora disponibile anche il servizio REA. Scopriamo cos’è e come sfruttarlo.

Digitale Terrestre: cos’è il servizio REA

REA è l’acronimo di Regional Exchange Action e, come suggerisce il nome, si tratta di un servizio che permette di accedere ai contenuti regionali disponibili nella zona di residenza sulla piattaforma digitale terrestre. In questo caso ci riferiamo esclusivamente ai canali Rai e quindi al TG Regionale disponibile in ogni regione d’Italia.

Il servizio REA permette, a chi è dotato di televisore o decoder, compatibile alla tecnologia HbbTV 2.0.1 e versioni successive, di poter scegliere quale TG Regionale da abbinare al canale Rai 3. In pratica, grazie a questo servizio, sul canale 3 del telecomando, al momento in cui Rai 3 trasmette contenuti regionali, verrà trasmesso il TGR selezionato.

Servizio REA: come sfruttarlo

Vediamo quindi come sfruttare sul tuo apparecchio il servizio REA disponibile sul digitale terrestre. Prima di tutto, come dicevamo, è necessario che il tuo televisore o decoder sia connesso a internet e compatibile alla tecnologia HbbTV 2.0.1 e versioni successive. Una volta appurato questo allora puoi seguire la procedura per scegliere quale TG Regionale vedere su Rai 3: