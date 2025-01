Digitale Terrestre: la lista canali si aggiorna al 6 gennaio 2025

La piattaforma digitale terrestre è ancora protagonista di un ulteriore modifica. Infatti, al 6 gennaio 2025 si è aggiornata la lista canali completa. Ancora una volta sono approdate ulteriori novità all’interno del panorama radiotelevisivo italiano. Questi aggiornamenti, molto importanti, riguardano sia le strutture locali che nazionali.

Per ricevere tutti i canali del digitale terrestre potrebbe essere necessario effettuare una ricerca automatica dei canali oggi stesso. Inoltre, è importante sempre verificare che il proprio apparecchio abbia attiva la risintonizzazione automatica dei canali. In questo modo si aggiorna autonomamente in caso di cambi frequenza minimi.

Digitale Terrestre: ecco la nuova lista canali aggiornata al 6 gennaio 2025

Vediamo quindi la nuova lista canali aggiornata al 6 gennaio 2025 del digitale terrestre.

1. Rai 1 HD

2. Rai 2 HD

3. Rai 3 TGR

4. Rete4 HD

5. Canale5 HD

6. Italia1 HD

7. LA7 HD

8. TV8 HD

9. NOVE

20. 20Mediaset HD

21. Rai 4 / Rai 4 HD

22. Iris HD

23. Rai 5

24. Rai Movie HD

25. Rai Premium / Rai Premium HD

26. Cielo

27. 27Twentyseven HD

28. TV2000

29. LA7d

30. La5 HD

31. Real Time

32. QVC HD

33. Food Network

34. Cine34 HD

35. Focus HD

36. RTL 102.5

37. Warner TV

38. GIALLO

39. TOPcrime HD

40. Boing HD

41. K2

42. Rai Gulp

43. Rai YoYo

44. frisbee

45. Boing Plus

46. Cartoonito HD

47. Super!

48. Rai News 24 / Rai News 24 HD

49. Mediaset Italia2 HD

50. Sky TG24

51. TGCOM24 HD

52. DMAX

53. Italia 53

54. Rai Storia HD

55. Mediaset Extra HD

56. HGTV – Home&Garden

57. Rai Scuola HD

58. Rai Sport HD

59. Motor Trend

60. SPORTITALIA HD

61. TRAVEL TV

62. DONNA SPORT TV

63. CS24.LIVE

64. SUPERTENNIS

65. ALMA TV

66. RADIO 105

67. R101 TV

68. BOM CHANNEL

69. Deejay TV HD

70. RadioItaliaTV

100. Rai 4K Test

101. Rai 4K

104. Rete4 HD

105. Canale5 HD

106. Italia1 HD

107. LA7 HD

108. TV8 HD

109. NOVE

120. 20Mediaset HD

121. ITALIA 121

122. CUSANO ITALIA TV

123. ITALIA CHANNEL

124. ARTE ITALIA 124

125. ARTE ITALIA 125

126. ITALIA 126

127. ITALIA 127

128. GOLD TV ITALIA

129. LA 4 ITALIA

130. CHANNEL 24

131. RETE ITALIA

132. Lineagem

133. ArteIN

134. ITALIA 134

135. ITALIA 135

136. ITALIA 136

137. LUXURY CHANNEL 137

138. TELECAMPIONE

139. DELUXE 139

140. STARMARKET

141. Italia 141

142. ITALIA 142

143. ITALIA 143

144. CENTRO SERENA

145. PADRE PIO TV

146. Rai Scuola HD

147. FIRE TV

148. ITALIA 148

149. PRIMASET

150. Italia 150

151. EQUtv

152. Tesory Channel

153. TV 153

154. ITALIA 154

155. ITALIA 155

156. ITALIA 156

157. FASCINO TV

158. RADIO KISS KISS TV

159. ITALIA 159

160. ITALIA 160

161. ITALIA 161

162. CANALE 162

163. CANALE 163

164. ITALIA 164

165. Canale 165

166. ORLERTV

167. VH1

168. CANALE168

169. CANALE169

170. PRIMA FREE

200. Test HEVC Main10

201. Rai Play

202. Rai Radio 2 Visual HD

203. Rai Play Sound

204. PROMO FOOD

205. PROMO TRAVEL

206. PROMO HOME

207. PROMO LIVING

208-209. Non specificati

220. AP CHANNEL

221. ITCHANNEL

222. RADIO ROMA NETWORK

225. Teleshopping

226. WELCOME IN

227-228. Non specificati

229. LA7d

230. CANALE 230

231-232. Non specificati

233. RTL 102.5 CALIENTE

234. CUSANO NEWS 7

235. CANALE 235

240. GENIUS 240

241. ITALIA 241

242. SICILIA 242

245. PAROLE DI VITA

246. Radio 24

251. MOMENTO TV

252. RADIO LIBERTA’

253. Radio Radio TV

254. ADNPLAY

255. Maria Vision

258. RADIOFRECCIA

259. BIKE

260. URANIA

265. RDS Social TV

266. RADIO ZETA

267-268. Non specificati

269. 269ITALIA

412. AUTOMOTO

414-415. Non specificati

441. ITALIAN FISHING TV

454. PREMIO CLUB

455. ARTE E CULTURA

501. Rai 1 HD (provvisorio)

502. Rai 2 HD (provvisorio)

503. Rai 3 HD (provvisorio)

504. Rete4 HD

505. Canale5 HD

506. Italia1 HD

507. LA7 HD

508. TV8 HD

509. NOVE

520. 20Mediaset HD

521. Rai 4 HD

522. Iris HD

523. Rai 5 HD

524. Rai Movie HD

525. Rai Premium HD

528. TV2000

529. LA7d

530. La5 HD

531. RADIO ZETA

532. RADIOFRECCIA

533. RTL 102.5 CALIENTE

534. Cine34 HD

535. Focus HD

536. RTL 102.5

537. Warner TV

540. Boing HD

543. Rai YoYo HD

546. Cartoonito HD

549. Mediaset Italia2 HD

554. Rai Storia HD

561. TRAVEL TV

566. RADIO 105

567. R101 TV

570. RadioItaliaTV

701. Rai Radio 1

702. Rai Radio 2

703. Rai Radio 3

704. Rai GR Parlamento

705. Rai Isoradio

706. Rai Radio 3 Classica

707. Rai Radio Kids

708. Rai Radio Live Napoli

709. Rai Radio Techete’

710. Rai Radio Tutta Italiana

711. Rai Radio 1 Sport

712. No Name Radio powered by Rai

713. Radio Capital

714. Radio Deejay

715. Radio m2o

724. RDS Social TV

728. inBlu2000

733. RADIO VATICANA ITALIA

736. RTL 102.5

737. RADIO ZETA

738. RADIOFRECCIA

739. RTL 102.5 TRAFFIC

740. RTL 102.5 BEST

741. RTL 102.5 NAPULE’

742. RTL 102.5 DISCO

743. RTL 102.5 CALIENTE

744. RTL 102.5 BRO&SIS

770. R Italia SMI

771. Radio R101

772. Radio Monte Carlo

785. RADIO 105

786. VIRGIN RADIO

789. Radio Maria

801-823. Rai 3 TGR (varie regioni)

825. Radio Margherita Più

829. LA7 Test Canale dati

831. RTV San Marino

833. SUPERSIX TV

888. Caccia e Pesca Canale dati

899. Radio TV Serie A con RDS

907. LA7 TEST Canale dati

908. TV8 News On Demand Canale dati

929. LA7 Servizi on demand Canale dati

997. LA7 on demand

998. LA7 TEST Canale dati

999. LA7 TEST