Digitale terrestre, il MISE conferma: niente più canali Mpeg-2

Il percorso verso il nuovo digitale terrestre è ormai a buon punto. Molto è già stato fatto durante i mesi scorsi. Il primo switch off che ha portato tutti i canali in Mpeg-4 lo abbiamo visto l’8 marzo 2022. Solo alcuni sono rimasti in Mpeg-2 per dare tempo ai ritardatari di adeguarsi alla nuova tecnologia.

Inoltre, il refarming del digitale terrestre si è concluso, come da programma, il 30 giugno 2022 in tutta Italia. Infatti, a partire da novembre 2021 Regione per Regione ha abbandonato la frequenza 700 MHz per agganciare le emittenti radiotelevisive nazionali e regionali alla nuova Sub 700 MHz.

Qualche giorno fa è arrivata anche una nuova conferma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in merito ai prossimi piani di questo passaggio epocale al DVB-T2 che culminerà a gennaio 2023. In pratica dal 21 dicembre 2022 i broadcaster spegneranno tutti i canali Mpeg-2.

Perciò è necessario che, se ancora non lo hai fatto, acquisti un dispositivo compatibile ai nuovi standard trasmissivi. Un modo sicuro, veloce ed economico per farlo è quello di acquistare un decoder da collegare al proprio televisore. Su Amazon ci sono davvero tante offerte e prodotti interessanti.

Digitale terrestre: dal 21 dicembre addio ai canali Mpeg-2

Dopo l’annuncio di Confindustria Radio Televisione in merito alla volontà dei broadcaster associati di voler spegnere i canali Mpeg-2 al 20 dicembre 2022 ora è arrivata la conferma. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in una sua comunicazione ufficiale, ha fatto sapere che dal 21 dicembre i canali TV del digitale terrestre saranno trasmessi solo in Mpeg-4:

I broadcaster televisivi hanno stabilito per il prossimo 20 dicembre la completa dismissione della codifica MPEG-2 e, dal 21 dicembre 2022, le programmazioni della TV digitale terrestre saranno trasmesse soltanto in MPEG-4. Con lo switch-off del 20 dicembre, invece, si compie definitivamente il passaggio al nuovo standard. Dopo tale data, i canali di tutte le emittenti televisive potranno essere visibili soltanto se si è in possesso di TV o decoder in grado di supportare l’alta definizione (HD).

Prima di questa data ti consigliamo di verificare la compatibilità del tuo televisore al nuovo digitale terrestre. A più riprese vi abbiamo spiegato come fare. Altrimenti, il risultato sarà quello di non poter più ricevere alcun canale TV, ora ancora accessibile perché trasmesso in Mpeg-2 e cioè in qualità SD.