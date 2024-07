Digitale Terrestre: una novità sconvolge la numerazione canali

Il giorno del passaggio allo standard DVB-T2 per alcuni canali Rai si sta avvicinando velocemente. Secondo quanto dichiarato dall’emittente radiotelevisiva del servizio pubblico questo switch off avverrà il 28 agosto. Un cambiamento che obbligherà gli ultimi ritardatari, che non sono pochi, si parla di 10 milioni, a cambiare televisore o aggiornarlo con un decoder compatibile alla nuova tecnologia della piattaforma digitale terrestre.

Puoi verificare la compatibilità con il nuovo standard in arrivo direttamente dal telecomando del tuo apparecchio andando alla numerazione LCN 588 che aggancia Test Rai Sport HEVC. Se riesci a vedere questo canale vuol dire che il tuo televisore può tranquillamente ricevere la tecnologia trasmissiva DVB-T2. Altrimenti dovrai procedere con l’acquisto di un nuovo dispositivo compatibile. Intanto in questi giorni una novità ha sconvolto la numerazione dei canali.

Digitale Terrestre: cambia ancora la numerazione dei canali

Secondo alcune notizie fornite da esperti del settore e visibili sul proprio televisore, alcuni canali hanno cambiato la loro numerazione, modificando così l’ordine in cui puoi trovare alcuni canali sul digitale terrestre. Infatti, nel Mux Locale 4 la numerazione dell’emittente Delia è stata modificata passando dalla 110 alla 75 del telecomando. Questo canale trasmette in H.265 HEVC a una risoluzione video di 1280×720 pixel.

Se abiti in zona ti consigliamo di verificare che il tuo dispositivo sia dotato di “Risintonizzazione Automatica” e di attivarla in caso non lo fosse. Altrimenti puoi forzare l’aggiornamento avviando tu stesso una “Sintonizzazione Automatica Canali” direttamente dal menù del tuo televisore o decoder. Il procedimento è molto facile e avviene automaticamente, senza che tu debba fare nulla.

Il nostro consiglio è quello di avviarla quando il cielo è sereno così che la ricezione dei canali sia migliore, per una maggiore qualità visiva e per evitare disturbi nella trasmissione. Continuare ad aggiornare il proprio apparecchio ti permette di ricevere tutte le novità del digitale terrestre, piccole e grandi, in attesa che diversi canali Rai passino al DVB-T2 il 28 agosto 2024.