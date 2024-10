Digitale Terrestre: nuovi problemi di segnale in questi giorni

In questi giorni diversi utenti sono vittime di diversi problemi di segnale del digitale terrestre. In altre parole, alcuni canali hanno smesso di trasmettere mentre altri vengono trasmessi con interferenze e rumori di immagine. Cosa sta succedendo alla piattaforma che trasmette i canali gratuiti in Italia?

Il motivo di questi disagi è presto detto. Proprio in queste settimane sono state apportate numerose modifiche e diversi aggiornamenti anche importanti. Primo fra tutti l’arrivo di Gambero Rosso Channel sul digitale terrestre che, qualche giorno fa, si è collegato al servizio HbbTV, e che potrebbe aver portato con sé alcuni problemi di segnale.

A questo si aggiungono anche una modifica importante della lista canali TV e l’aggiornamento dei MUX Nazionali del digitale terrestre. Non ci sono dubbi sul fatto che tutte queste novità richiedono un intervento importante da parte dell’utente nell’aggiornare i propri apparecchi.

Digitale terrestre: come risolvere i problemi di segnale

Avrai capito che i problemi di segnale attuali su piattaforma digitale terrestre non sono dovuti a disservizi o a difficoltà dei tuoi apparecchi. In pratica, il tuo decoder o il tuo televisore non è il problema. Devi solamente aggiornare i tuoi dispositivi per allinearli alle modifiche di queste settimane.

Per farlo devi avviare una “Ricerca Automatica Canali“. Ne abbiamo parlato più volte, ma è importante avere alcune accortezze in merito. Prima di tutto, spieghiamo che si avvia direttamente dal menù del tuo telecomando, alla sezione “Ricerca Canali“. Nomi e posizioni potrebbero cambiare in base al modello, ma la funzionalità è sempre la stessa.

Inoltre, è importante avviare la “Ricerca Automatica Canali” quando il meteo è favorevole. In presenza di cielo coperto, vento e maltempo, invece di risolvere i problemi di segnale, è probabile aumentare i disagi di segnale dei canali del digitale terrestre.

Infine, è anche buono mantenere attiva la funzionalità di “Risintonizzazione Automatica” che rileva autonomamente le modifiche apportando eventuali aggiornamenti nei tuoi apparecchi. Questa funzionalità è disponibile solo nei televisori e decoder di ultima generazione.