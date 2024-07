Digitale Terrestre: nuovo aggiornamento della numerazione canali

La piattaforma digitale terrestre continua ad aggiornarsi in vista del prossimo switch off allo standard DVB-T2 per alcuni canali Rai. In queste ore è stata nuovamente modificata la numerazione LCN nazionale dei canali TV. Per molti questo comporta la necessità di avviare una ricerca automatica dei canali nel proprio apparecchio per continuare a vedere le proprie trasmissioni preferite in chiaro.

Questa operazione va attivata nel caso il tuo televisore o decoder non abbia a disposizione la funzione di risintonizzazione automatica che, una volta rilevata una modifica, si attiva per aggiornare la lista dei canali e le frequenze di trasmissione. Invece, se non hai un dispositivo compatibile con i prossimi standard trasmissivi, ti consigliamo di acquistare un televisore o un decoder compatibili e di ultima generazione.

Per accogliere al meglio queste novità devi avere un apparecchio recente in grado di ricevere i canali gratuiti nello standard DVB-T2. Scopri chi può ricevere un decoder gratuito compatibile con il nuovo digitale terrestre direttamente a casa sua.

Digitale Terrestre: la nuova numerazione LCN

Vediamo ora la nuova numerazione LCN nazionale del digitale terrestre aggiornata in queste ore: