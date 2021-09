Echo Show 15 e Astro: riconoscimento Visual ID

Amazon ha annunciato ieri diversi dispositivi, tra cui lo smart display Echo Show 15 e il robot Astro. Oltre ad Alexa c'è un'altra caratteristica in comune: Visual ID. Si tratta della tecnologia di riconoscimento facciale sviluppata dall'azienda di Seattle e che arriverà anche su Echo Show 8 e Echo Show 10.

Visual ID per un'esperienza personalizzata

Per i dispositivi Echo è possibile sfruttare i profili vocali, in modo da ottenere un'esperienza personalizzata. Amazon ha ora deciso di migliorare l'interazione attraverso il riconoscimento facciale sui modelli dotati di schermo, come Echo Show 8, Echo Show 10 e il nuovo Echo Show 15. La tecnologia denominata Visual ID, usata anche dal robot Astro, consente di mostrare contenuti differenti (calendario, promemoria, musica e altro), in base alla persona che si trova davanti al display.

La funzionalità è “opt-in“, quindi deve essere esplicitamente attivata dall'utente. Seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo devono essere catturate cinque immagini del volto da altrettante angolazioni. A partire dalle immagini viene creata una rappresentazione numerica (vettori) delle caratteristiche del volto. Sia le immagini che i vettori sono conservati sul dispositivo. È possibile creare fino a dieci Visual ID per ogni account.

Quando un membro della famiglia si posiziona nel campo visivo della fotocamera, il dispositivo attiva il riconoscimento facciale. Se la persona viene riconosciuta, sullo schermo appare l'avatar, il saluto personalizzato e i suoi contenuti. Questo è ciò che viene mostrato sul nuovo Echo Show 15:

Sullo schermo di Astro viene mostrato un messaggio differente in base all'attività in corso. Questo è quello che appare se il robot cerca una persona:

Per addestrare la rete neurale convoluzionale alla base di Visual ID sono state utilizzate milioni di immagini che rappresentano una diversità di genere, etnia, carnagione, età e altri fattori. Amazon garantisce il rispetto della privacy, consentendo la cancellazione del Visual ID memorizzato sul dispositivo. Ciò avverrà automaticamente, se la funzionalità di riconoscimento facciale non viene usata per 18 mesi.