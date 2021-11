Echo Show 15: Amazon svela la data di lancio

Presentato da Amazon a fine settembre, il nuovo Echo Show 15 farà il suo debutto ufficiale sul mercato a breve: negli Stati Uniti le prime unità saranno consegnate ai clienti nella giornata del 9 dicembre. E in Italia? La pagina dedicata al prodotto non riporta ancora alcuna indicazione, limitandosi a un laconico Disponibile a breve .

Alexa in grande formato: l'arrivo di Echo Show 15

Con il modello Echo Show 15, il gigante dell'e-commerce propone un form factor inedito, che va oltre quello dei classici smart display, ampliando la diagonale fino a 15,6 pollici e mettendo così l'assistente virtuale Alexa in una cornice del tutto simile a quella di un quadro o di un televisore.

Grande attenzione è stata riposta nella realizzazione dell'interfaccia, altamente personalizzabile e pensata in modo da adattarsi a ogni orientamento (orizzontale o verticale), mostrando informazioni di vario genere che vanno dalle previsioni meteo agli appunti condivisi dai membri della famiglia, dalla lista della spesa alle ultime notizie. A gestire ogni operazione il processore AZ2 Neural Edge progettato internamente.

Il nuovo Echo in formato maxi sarà disponibile a breve anche in Italia al prezzo di 249,99 euro: dovessimo scommettere, punteremmo sul 9 dicembre anche per il nostro paese, subito dopo la tornata di sconti del Black Friday.