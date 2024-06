Elon Musk "dirotta" chip AI da Tesla a X

Secondo alcune email interne di Nvidia ottenute dalla CNBC, Elon Musk avrebbe ordinato che migliaia di chip AI destinati a Tesla venissero dirottati verso X.

Spostando una grande quantità di questi chip verso la piattaforma social, Musk potrebbe aver ritardato di mesi i piani di Tesla per implementare tecnologie di intelligenza artificiale nei suoi veicoli, dal momento che ora l’azienda dovrà probabilmente ordinare nuovi chip e attendere che vengano prodotti e consegnati. La mossa riflette la competizione sempre più agguerrita tra Musk e OpenAI.

Dichiarazioni contrastanti di Musk

In precedenza, Elon Musk aveva annunciato che Tesla avrebbe incrementato in modo significativo l’acquisto di chip H100 di Nvidia, fino a 85.000 unità entro fine dell’anno, con l’obiettivo di rendere Tesla leader nell’intelligenza artificiale e nella robotica.

Tuttavia, dalle email interne tra dipendenti Nvidia, sembra emergere che in realtà Musk starebbe gonfiando i numeri degli acquisti di chip AI dichiarati per Tesla. In pratica, una parte consistente dei chip H100 ordinati non sarebbero destinati a Tesla, ma verrebbero dirottati verso la nuova società X di Musk e la sua divisione di AI xAI.

Secondo una nota di Nvidia di dicembre, “Elon sta dando la priorità all’implementazione del cluster di GPU X H100 su X rispetto a Tesla, reindirizzando 12k delle GPU H100 spedite, originariamente destinate a Tesla, verso X“.

Possibili ripercussioni per Tesla e gli investitori

La decisione di dirottare i chip di intelligenza artificiale da Tesla a X potrebbe irritare gli investitori di Tesla, che fanno affidamento sulla promessa di Musk di realizzare veicoli completamente autonomi. L’azienda prevede di presentare il suo primo veicolo robotaxi in occasione di un evento ad agosto, ma le funzioni di assistenza alla guida Autopilot e Full Self-Driving di Tesla sono state messe sotto esame per centinaia di incidenti, alcuni dei quali con vittime.

La corsa all’IA generativa e il ruolo di xAI

La startup di Musk che si occupa di IA, xAI, è in competizione con OpenAI, Google e altre big tech per produrre applicazioni utili per l’AI generativa e i suoi modelli linguistici di base. Con un round di finanziamento da 6 miliardi di dollari annunciato il mese scorso, xAI punta a sviluppare prodotti avanzati e l’infrastruttura necessaria per supportarli.

L’ascesa di Nvidia grazie alla domanda di GPU

Intanto, mentre la competizione tra Musk e OpenAi infuria, il terzo litigante gode… Nvidia, infatti, è diventata la terza azienda di maggior valore al mondo grazie alla crescente domanda delle sue GPU.

Con una crescita del fatturato del 200% nell’ultimo trimestre, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha sottolineato come i clienti “stiano consumando tutte le GPU disponibili” grazie al cloud computing e all’AI generativa.