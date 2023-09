Come vedere Empoli-Juventus in diretta streaming

Empoli-Juventus in campo domenica 3 settembre alle ore 20:45, per la terza giornata della Serie A. È possibile vedere in streaming su DAZN la partita che va in scena nella cornice dello stadio Carlo Castellani. È la sfida che chiude un turno di campionato spalmato su tre giorni, iniziato venerdì e lungo un intero fine settimana.

Serie A: guarda Empoli-Juventus in streaming

Per la Vecchia Signora, tornare nell’impianto toscano può richiamare alla mente brutti ricordi piuttosto recenti: la netta sconfitta per 4-1 subita nel maggio scorso compromise definitivamente una classifica già seriamente provata da prestazioni non all’altezza, penalizzazioni, punti riassegnati e poi tolti nuovamente. Zanetti e i suoi faranno di tutto per replicare.

Ai tifosi degli azzurri e dei bianconeri segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto la voce di Pierluigi Pardo alla telecronaca e quella di Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Zanetti e Allegri, dovrebbero schierare dal primo minuto. Moduli differenti per lo stesso obiettivo: vincere o quantomeno fare punti.

Empoli (4-2-3-1): Caprile, Ebuehi, Ismajili, Luperto, Cacace, Marin, Grassi, Cancellieri, Balzanzi, Gyasi, Caputo;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Alex Sandro, Bremer, Danilo, Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic.

Il favore del pronostico è in modo quasi inevitabile per gli ospiti, nonostante il fattore campo. Attenzione però ai padroni di casa, anche in considerazione del precedente già citato della scorsa stagione, lo spauracchio di un alto scivolone è in agguato.

Chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN si garantisce la possibilità di vedere tutte le partite della Serie A in streaming, dieci su dieci in ogni turno di campionato. Da quest’anno, inoltre, scegliendo una formula di sottoscrizione annuale c’è la possibilità di risparmiare sulla spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.