Un errore software ferma le self-driving car di Zoox

Non è certo un periodo tranquillo per le self-driving car. Prima il blackout di Waymo nelle strade di San Francisco, ora il richiamo per 332 veicoli della flotta Zoox. Si tratta dell’azienda acquisita nel 2020 da Amazon e specializzata, appunto, nello sviluppo di una tecnologia per la guida autonoma da destinare al trasporto pubblico.

NHTSA ferma le self-driving car Zoox

La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ha confermato di aver fermato le vetture a causa di un errore software che potrebbe innescare un comportamento anomalo e potenzialmente pericoloso nelle situazioni con presenza di traffico. I mezzi potrebbero procedere o arrestarsi in modo non corretto, aumentando di conseguenza il rischio che si verifichino incidenti. Sarebbe comunque pronto un update.

Già nel mese di maggio, Zoox era intervenuta con il rilascio di un altro aggiornamento dopo un sinistro registrato a San Francisco, migliorando il processo di identificazione dei pedoni nelle vicinanze. Allora, il richiamo interessò 270 veicoli in totale.

Dalla startup all’ecosistema Amazon

La società, come già detto oggi una sussidiaria di Amazon, è stata fondata nel 2014 dall’artista e designer australiano Tim Kentley-Klay e da Jesse Levinson (figlio di Arthur D. Levinson, attuale CEO di Calico, gruppo Alphabet). La CEO è Aicha Evans (ex CSO di Intel) e lavora a stretto contatto con Panos Panay, ex volto noto di Microsoft da un paio d’anni al servizio del colosso di Seattle. Com’è piccolo il mondo delle Big Tech, vero?

Waymo e l’uccisione di Kit Kat

A proposito di disguidi che si sono verificati nell’ambito delle self-driving car, nell’ultimo periodo è finito al centro dell’attenzione l’incidente di San Francisco che ha portato alla morte di Kit Kat, un gatto parecchio conosciuto nel suo quartiere, tanto da esser stato battezzato Mayor of 16th Street (Sindaco della 16esima strada). Sono anche circolate le immagini catturate da una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso la scena.