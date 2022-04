Ethereum oltre i 10mila dollari: come sarà possibile?

Secondo i più importanti analisti vicini al mondo di ETH, proprio Ethereum potrebbe raggiungere quota 10.000 dollari. A stretto giro sarebbe questo il record più prossimo per la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione.

Attualmente ETH è scambiata a 3.119 dollari, con una capitalizzazione di mercato pari a 373,97 miliardi di dollari. Ma quale sarà l’elemento in grado di portare a un simile livello la quotazione di questa criptovaluta?

Lo hanno rivelato gli esperti che hanno registrato un sentiment rialzista di Ethereum proprio a seguito di un annuncio particolare. Prima però di vedere cosa potrebbe alimentare il prezzo di scambio al rialzo capiamo dove acquistarlo. Questo asset digitale è disponibile all'acquisto su parecchi exchange crypto.

Ethereum 2.0 porterà ETH a 10 mila dollari

Secondo diversi analisti sarà il tanto atteso aggiornamento a Ethereum 2.0 che porterà ETH a un prezzo di scambio di 10.000 dollari. La seconda criptovaluta più grande al mondo per capitalizzazione, dopo Bitcoin, dovrebbe così raggiungere un record importante.

Tutto si rifà alla modifica della sua rete che passerà da Proof-of-Work a Proof-of-Stake. Tra i rialzisti di ETH, che credono fortemente possa raggiungere un simile picco, c’è Lark Davis. L’appassionato di criptovalute pensa che l’aggiornamento Ethereum 2.0 farà da “catalizzatore” del prezzo di scambio di ETH, generando un rally importante nella sua quotazione.

Negli ultimi 30 giorni, secondo i grafici di Coinranking, Ethereum ha registrato un aumento del +19,16% che è andato a compensare un calo negli ultimi sette giorni pari a -11,19%. Nondimeno, il futuro di ETH sembra proprio essere in salita, se dovesse avverarsi la profezia dei 10.000 dollari.

Anche il fondatore di Bitmex aveva profetizzato i 10mila dollari per Ethereum. Per Arthur Hayes, ETH riuscirà a raggiungere questo traguardo importante proprio per tutto il lavoro che c’è dietro la sua community e la sua rete.



