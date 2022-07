Ethereum Proof of Stake è un successo: boom di acquisti per la crypto

Un nuovo importante traguardo è stato tagliato da Ethereum, la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato. La notizia, arrivata ieri 6 giugno 2022, ha sancito il successo del processo di fusione che porterà la rete verso il meccanismo di consenso Proof of Stake.

Quello annunciato da Anthony Sassano, educator di Ethereum, è il penultimo passaggio verso un progetto tanto atteso e rivoluzionario. In pratica, la transazione di Merge si è conclusa. Tutto è andato a buon fine. Ecco cosa ha dichiarato su Twitter proprio Sassano:

Thanks to everyone who watched the Sepolia merge livestream!!

The Sepolia merge transition went through successfully (and the chain finalized!) so now it's time for monitoring over the next few days.

Then we merge Goerli…

…then mainnet

The Merge is coming 🐼

— sassal.eth 🦇🔊🐼 (@sassal0x) July 6, 2022