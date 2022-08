Ethereum Merge sarà la fortuna di Coinbase

Ethereum è sempre più vicino alla rete Proof of Stake. La tanto attesa fusione con The Merge è stata annunciata per il prossimo 19 settembre. L’unica cosa che avrebbe potuto ostacolare il calendario stabilito era un fallimento con l’ultimo testnet.

Fortunatamente tutto è andato per il verso giusto e, solo dopo alcune difficoltà iniziali risolte prontamente, Goerli è stato un successo. Quindi è tutto pronto per la rivoluzione di Ethereum che porterà a un risparmio energetico del 99,95% rispetto al consumo attuale:

Gli sviluppatori del client – si legge nella nota ufficiale – stanno attualmente lavorando per una scadenza graduale del 19 settembre 2022. Ciò segnerà la fine del proof-of-work per Ethereum e avvierà l’era di un Ethereum più sostenibile ed ecologico.

Ciò preparerà anche le basi per ulteriori aggiornamenti della scalabilità non possibili con il proof-of-work, portando ETH un passo avanti verso il raggiungimento della piena scala, della sicurezza e della sostenibilità.

Da questa fusione c’è chi ne beneficerà. Tra questi è stato menzionato Coinbase che, secondo l’analista Kenneth Worthington di JPMorgan, trarrà particolare vantaggio da questa unione. In una nota ai clienti, pubblicata recentemente, ne ha spigato anche il motivo.

Ethereum: la fusione con The Merge avvantaggerà Coinbase

Coinbase è un exchange crittografico particolarmente apprezzato dagli utenti. Ad oggi è la piattaforma più diffusa al mondo. Oltre a ciò è anche quella che possiede una quota di mercato del 15% negli asset ETH, superando del 7% la quota di tutto l’ecosistema crittografico. Questo è un primo motivo per cui trarrà vantaggio dalla fusione di Ethereum.

Inoltre, la quota di mercato della società – secondo Worthington di JPMorgan – è orientata prevalentemente verso le istituzioni che hanno probabilità di avere ETH e BTC. Ecco cosa ha dichiarato nella nota ai clienti della banca:

Coinbase è più grande in ether di quanto ci fosse intuitivo, portando così direttamente a una maggiore opportunità di guadagno.

Le previsioni de JPMorgan stimano che Coinbase genererà entrate annue di 650 milioni di dollari dalla fusione di Ethereum, con ETH a un prezzo di scambio di 2.000 dollari e un rendimento pari al 5%. Molti clienti istituzionali, da inizio mese circa, possono fare staking con ETH sulla piattaforma.

