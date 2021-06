eToro ha chiuso un Q1 2021 d'oro per commissioni e utenti

A conferma del trend positivo reso noto all'inizio del mese, eToro ha pubblicato un nuovo documento in cui fa luce sulla crescita registrata nel primo trimestre dell'anno in termini di commissioni generate e utenti attivi sulla piattaforma di trading.

Questi, in breve, i numeri più significativi: 3,1 milioni di nuovi account registrati (+214% rispetto al Q1 2020), commissioni totali pari a 347 milioni di dollari (+141%) ed entrate nette da 269 milioni di dollari (+72%). Il valore complessivo degli asset amministrati al 31 marzo 2021 era 8,4 miliardi di dollari. Riportiamo di seguito in forma tradotta la dichiarazione di Yoni Assia, co-fondatore e CEO.

Come piattaforma multi-asset, eToro offre ai clienti la scelta dei beni sui quali investire, dai titoli che non prevedono commissioni alle criptovalute, nonché la libertà di decidere come farlo. Puoi effettuare il trading direttamente, copiare ciò che fa un altro o puntare su uno dei portafogli proposti. eToro è fondata sulla collaborazione sociale e sull'educazione finanziaria, ha portato alla nascita di una community vivace in cui gli utenti possono connettersi tra loro, condividere e imparare.

The well documented rise in retail participation has accelerated in 2021 and is reflected in our strong results for Q1.

