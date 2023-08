ExpressVPN: la migliore VPN italiana a metà prezzo per 12 mesi

Con ExpressVPN navighi, giochi e guardi eventi in live streaming con una tra le più rapide VPN sul mercato e banda illimitata. Oltre che alla velocità, deve la sua fama anche alla tecnologia di nuova generazione con cui è in grado di proteggere i dati personali dei suoi clienti su qualunque tipo di rete.

Proprio ora la puoi acquistare in offerta a soli 6,36 euro al mese per 12 mesi, grazie al 49% di sconto applicato dall’ultima promo. In più benefici di 3 mesi extra gratis. E se per qualsiasi motivo non dovesse soddisfare le tue aspettative, hai diritto al rimborso garantito entro 30 giorni dall’acquisto.

ExpresssVPN in offerta a metà prezzo per gli ultimi giorni di agosto

La rete server di ExpressVPN si caratterizza per una velocità di connessione superiore alla media in oltre 94 nazioni, tra cui USA, Regno Unito, Canada, Australia e la stessa Italia.

Un altro punto di forza è la compatibilità con tutti i dispositivi di ultima generazione: dai device Android (smartphone e tablet) ad iPhone e iPad, passando per PC con a bordo i sistemi operativi Windows e Linux, in aggiunta ai Mac. Puoi connetterti alla VPN su un massimo di 8 dispositivi contemporaneamente.

Godi anche di un supporto in chat dal vivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. L’assistenza clienti risponde a domande relative alla configurazione della VPN e alla risoluzione di eventuali problemi con il servizio.

Cogli al volo l’opportunità di avere ExpressVPN a metà prezzo per il primo anno, risparmiando oltre 70 euro in dodici mesi rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.