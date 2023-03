ExpressVPN, naviga in sicurezza e anonimato anche dal tuo Chromebook

Le VPN sono strumenti in grado di lavorare per garantire anonimato online e un buon livello di sicurezza, oltre che offrire altre situazioni vantaggiose.

Di solito, questo tipo di servizio viene adottato su PC e smartphone ma, scegliendo il giusto provider, è possibile utilizzare lo stesso anche in altri contesti. Per esempio, utilizzando un Chromebook, il supporto di una VPN può risultare molto utile.

Questo tipo di dispositivo, però, utilizza un sistema operativo noto come ChromeOS e, dunque, una Virtual Private Network necessita di un client apposito per funzionare in questo ambiente.

ExpressVPN, oltre ad essere un provider tra i più apprezzati del settore, offre anche un servizio che si rivela adeguato per lavorare in maniera efficace in tale contesto.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

VPN su Chromebook? Scegli il provider giusto

ExpressVPN è una delle VPN più apprezzate a livello mondiale e, questa fama, non è di certo casuale.

Stiamo parlando di un’infrastruttura che offre server ultra-veloci in ben 94 paesi. Ciò, oltre a proporre una considerevole varietà lato indirizzi IP, garantisce anche prestazioni a dir poco elevate.

Tutto ciò è tanto ideale per la classica navigazione via browser, quanto per il download di file voluminosi via torrent e per la fruizione di contenuti audiovisivi in live-streaming.

Come già accennato, oltre alla compatibilità con ChromeOS, ExpressVPN offre ampio spazio di manovra per quanto concerne la compatibilità. La VPN, infatti, propone app specifiche per ambienti come:

PC Windows

Mac

smartphone Android

iPhone

Linux

app per Kindle Fire

e tanto altro. A ciò si aggiungono plugin ed estensioni per tutti i principali browser Web attualmente disponibili (Chrome, Firefox ed Edge). Lato sicurezza poi, è quasi superfluo affermare come ExpressVPN offra le più moderne tecnologie di crittografia per proteggere le connessioni dei suoi clienti.

Con l’attuale promozione, che prevede uno sconto del 35% sottoscrivendo un abbonamento annuale, è possibile ottenere tutta la protezione di ExpressVPN per soli 8,32 dollari al mese.

