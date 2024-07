Facebook: attenzione al messaggio fake che chiede il tuo numero

Facebook è uno dei social network più diffusi nel mondo che permette a chiunque di entrare in contatto velocemente con amici, parenti e conoscenti. Purtroppo però è anche tra i più gettonati dai cybercriminali per realizzare truffe e attacchi informatici. L’ultima trovata è un messaggio fake che sembra essere stato inviato da uno dei tuoi amici. La richiesta? “Potresti darmi il tuo numero di telefono?“.

Cedendo a questa richiesta il nostro numero di telefono finisce nelle mani dei cybercriminali. Infatti, non è il nostro amico ad averci scritto un messaggio, ma questi criminali che hanno violato il suo account agendo a sua insaputa e contattando tutti i suoi amici. Un attacco pericolosissimo che mira ad appropriarsi di dati sensibili che serviranno per realizzare altre truffe mirate tramite SMS smishing.

In altri casi l’obiettivo è quello di attaccare il profilo Facebook della preda. Sempre più situazioni di questo tipo stanno emergendo. Ecco perché occorre fare attenzione e prendere qualche precauzione per evitare situazioni compromettenti dato che l’account di questo social network contiene molte informazioni sensibili.

Come difendersi dal nuovo messaggio fake su Facebook

Un tuo amico ti ha contattato su Facebook chiedendoti il tuo numero di telefono? Non rispondere assolutamente. Si tratta di un cybercriminale che sta cercando di appropriarsi dei tuoi dati personali. Per difenderti da questo messaggio fake la prima cosa da fare è quella di non rispondere. Se hai il numero di telefono del tuo amico contattalo immediatamente e avvisalo dell’accaduto.

In forma precauzionale potresti modificare la password di accesso al tuo account, meglio se complessa e generata da un password manager professionale. In questo modo sarà più difficile ai cybercriminali appropriarsi del tuo account. Inoltre, è sempre bene attivare sistemi di protezione avanzata come la sicurezza a due fattori. Infine, assicurati che solo tu puoi pubblicare messaggi e post sulla tua bacheca altrimenti i tuoi amici, se violati da cracker, potrebbero postare link pericolosi di phishing.

In conclusione, è sempre bene prestare attenzione prima di rispondere a messaggi e cliccare su link sospetti. Inoltre, il 16 e il 17 luglio ci sarà il Prime Day quindi è bene prepararsi contro pericolose truffe online.