Filadelfia svilupperà una criptovaluta grazie a CityCoins

Da Filadelfia è arrivata la notizia che anche il Governo di questa città americana ha deciso di stringere una partnership con CityCoins. L'adozione di questa applicazione software permetterà di sviluppare una personale criptovaluta. Come è successo per Miami, New York City e Austin. L'annuncio del sindaco di Filadelfia, Jim Kenney, è arrivato lunedì dando così il via alla nuova esplorazione di questo settore fortemente in crescita.

“Philly è pronta” per la sua criptovaluta

Mark Wheeler, Chief Information Officer del Governo di Filadelfia, ha annunciato su Twitter che “Philly è pronta per procedere“. Un modo friendly per dire che la città di Filadelfia sta esplorando una nuova partnership con CityCoins per realizzare una sua criptovaluta. L’applicazione è decisamente dedicata a questo scopo. Basata sulla blockchain Stacks (STX), fornisce un valido supporto per le città che sono compatibili con questa tecnologia. Le transazioni effettuate su Stacks si costruiscono sulla rete Bitcoin.

Wheeler ha avuto un ruolo chiave nel convincere il sindaco e gli alti funzionari di Filadelfia all’accordo con CityCoin. Ora sono tutti entusiasti e non vedono l’ora di sviluppare la criptovaluta esclusiva della città:

Ho avuto una serie di conversazioni internamente con il governo della città all’interno del gabinetto del sindaco e con il mio capo diretto, Stephanie Tipton, che è il capo dell’amministrazione. Abbiamo avuto tre o quattro conversazioni internamente – ha rivelato Wheeler – e alla fine ne ho avuta una con il sindaco in cui era molto entusiasta e ha pensato che fosse una buona idea.

Attenzione all’impatto ambientale

Un aspetto interessante, che ha reso felici tutti, è che con CityCoins non sarà necessaria l’installazione di macchine speciali come per il mining di Bitcoin. Grazie a questa applicazione non si dovranno nemmeno configurare nuovi server, limitando così anche l’impatto ambientale. In merito a questo, Wheeler ha dichiarato:

È fatto nel software e penso che possiamo semplicemente dire: “Questo non è bitcoin e non richiede la configurazione di nuovi server e non richiede un uso intensivo di energia”. Penso che sia un’affermazione valida e verificabile.

Questa partnership tra Filadelfia e CityCoins probabilmente farà bene alla quotazione delle criptovalute.

