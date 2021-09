Fire TV Stick, un calcio al prezzo aspettando la Serie A

Ieri la notizia sul crescente numero di spettatori per le partite della Serie A su DAZN, oggi lo sconto di Amazon sulle proprie Fire TV Stick: due dettagli fortemente legati tra di loro, perché in questi giorni (come già segnalato) è fortissima la richiesta di dongle con cui poter utilizzare comodamente app sul proprio televisore. Le Fire TV Stick di Amazon sono tra gli elementi più gettonati del momento ed infatti si era allungato il tempo di attesa per le spedizioni: l'offerta odierna alzerà ulteriormente la posta in palio.

Fire TV Stick, sconti e disponibilità

In sconto (solo per oggi?) tutte le versioni del dongle Amazon:

Attenzione, però: la versione “Lite” sarà disponibile soltanto dal 25 settembre, mentre la versione “HD” sarà disponibile dall'11 settembre. Solo la versione 4K è dunque disponibile per la visione immediata, potendo così scendere in campo fin dalla terza giornata del campionato di Calcio di Serie A. Se il 4K andrà “sprecato” con DAZN (che non trasmette ancora ad una definizione tanto elevata), resterà invece un dono prezioso per tutti quei contenuti cinematografici che il mondo streaming è in grado di offrire. Insomma, una scelta comunque valida, soprattutto se lo sconto arriva a questi livelli.