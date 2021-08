Ecco perché dovresti comprare SUBITO un dongle

Se sei appassionato di calcio e hai fatto un abbonamento DAZN, stai probabilmente cercando anche la miglior soluzione per poter installare l'app e vedertela sulla tua tv. In certi casi stai pensando anche di approfittare del Bonus TV, cercando sui siti Unieuro (vedi dettagli) o Mediaworld (vedi dettagli) le migliori offerte disponibili. Se il budget consiglia pazienza e oculatezza, tuttavia, un buon dongle risolve ogni problema con poche decine di euro e senza cambiare alcuna tv. C'è tuttavia un problema.

Tutti vogliono un dongle

Sono con tutta evidenza in molti in queste ore a cercare un dongle. Due i nomi più cercati:

Amazon Fire TV Stick

Google Chromecast

Infatti chi ha provato a fare un acquisto in queste ore si sarà accorto di quanto sta accadendo:

Poche le soluzioni effettivamente disponibili, insomma. Con ogni probabilità le richieste continueranno ad aumentare ed i tempi di consegna potrebbero dunque ulteriormente allungarsi. Se l'utilità è legata a DAZN e quindi alla visione delle partite della Serie A, si può ordinare subito il dongle preferito tra quelli disponibili sapendo che molto probabilmente arriverà in tempo per la terza giornata di campionato (grazie alla pausa nazionale che dilata i tempi fino a metà settembre). Chi aspetta, invece, si troverà in difficoltà e potrebbe non avere a disposizione un dongle prima della quarta giornata. Se non oltre.