 Firefox Enterprise è il browser che punta alla sovranità europea
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Firefox Enterprise è il browser che punta alla sovranità europea

Mozilla presenta Firefox Enterprise, per la sovranità: il browser ha una console per gestire sicurezza, privacy e accesso agli strumenti AI.
Firefox Enterprise è il browser che punta alla sovranità europea
Informatica App e Software
Mozilla presenta Firefox Enterprise, per la sovranità: il browser ha una console per gestire sicurezza, privacy e accesso agli strumenti AI.
Firefox, YouTube
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Il raggiungimento della sovranità tecnologica è una priorità assoluta per l’Europa, tanto che le sue istituzioni hanno già scelto di abbandonare alcuni servizi statunitensi per passare ad alternative continentali. Mantenere i dati entro i propri confini ed elaborarli affidandosi a soluzioni fatte in casa sono obiettivi concreti. A testimoniare questo impegno ci sono esempi significativi, come il passaggio da Google a Qwant annunciato dal Parlamento Ue nei mesi scorsi e l’adozione del formato ODF in Germania, al posto di quelli proprietari del pacchetto Microsoft Office. Mozilla, in quanto realtà d’oltreoceano, prova a interpretare lo scenario che si è venuto a creare come un’opportunità, con il lancio di Firefox Enterprise.

Sovranità europea e browser: Firefox Enterprise

È una versione del browser ottimizzata per consentire alle organizzazioni di gestire ogni aspetto del software sulla propria infrastruttura, attraverso una console dedicata e un controllo granulare sulle policy specifiche. La dashboard messa a disposizione permette di intervenire su sicurezza, privacy ed eventuali limitazioni nell’accesso agli strumenti AI inclusi.

Firefox Enterprise è pensato per le organizzazioni, punta su sovranità e gestione dei dati

L’obiettivo di puntare all’Europa è esplicito, Mozilla lo nomina più volte nel post che annuncia il progetto. E non è un caso che i primi Paesi scelti per la distribuzione siano proprio nel Vecchio Continente: Francia, Germania, Austria e Svizzera, ne seguiranno altri. Questa la dichiarazione d’intenti.

Le istituzioni stanno riconsiderando chi controlla la tecnologia da cui dipendono. Mozilla ha un’alternativa indipendente da offrire.

Il pannello di gestione per Firefox Enterprise

Firefox Enterprise è realizzato tenendo conto dei requisiti relativi a sicurezza, governance e conformità, per integrarsi con i sistemi già in uso presso i reparti IT. Si basa sul motore Gecko, definito come l’unico engine per il rendering sviluppato al di fuori di Google e Apple.

Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata. È già stato confermato che più avanti arriverà anche Thunderbird Enterprise. Dunque, il client per la posta elettronica riceverà lo stesso trattamento.

Fonte: Mozilla

Pubblicato il 13 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Microsoft Publisher chiude oggi, l'addio definitivo dopo 35 anni

Microsoft Publisher chiude oggi, l'addio definitivo dopo 35 anni
Home Assistant semplifica l'accesso all'AI, i rischi da conoscere

Home Assistant semplifica l'accesso all'AI, i rischi da conoscere
Edge, arriva il chatbot AI per risolvere i problemi di navigazione

Edge, arriva il chatbot AI per risolvere i problemi di navigazione
WhatsApp, arrivano i messaggi programmati: come funzionano

WhatsApp, arrivano i messaggi programmati: come funzionano
Microsoft Publisher chiude oggi, l'addio definitivo dopo 35 anni

Microsoft Publisher chiude oggi, l'addio definitivo dopo 35 anni
Home Assistant semplifica l'accesso all'AI, i rischi da conoscere

Home Assistant semplifica l'accesso all'AI, i rischi da conoscere
Edge, arriva il chatbot AI per risolvere i problemi di navigazione

Edge, arriva il chatbot AI per risolvere i problemi di navigazione
WhatsApp, arrivano i messaggi programmati: come funzionano

WhatsApp, arrivano i messaggi programmati: come funzionano
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
13 ott 2026
Link copiato negli appunti