Firefox Enterprise è il browser che punta alla sovranità europea

Il raggiungimento della sovranità tecnologica è una priorità assoluta per l’Europa, tanto che le sue istituzioni hanno già scelto di abbandonare alcuni servizi statunitensi per passare ad alternative continentali. Mantenere i dati entro i propri confini ed elaborarli affidandosi a soluzioni fatte in casa sono obiettivi concreti. A testimoniare questo impegno ci sono esempi significativi, come il passaggio da Google a Qwant annunciato dal Parlamento Ue nei mesi scorsi e l’adozione del formato ODF in Germania, al posto di quelli proprietari del pacchetto Microsoft Office. Mozilla, in quanto realtà d’oltreoceano, prova a interpretare lo scenario che si è venuto a creare come un’opportunità, con il lancio di Firefox Enterprise.

Sovranità europea e browser: Firefox Enterprise

È una versione del browser ottimizzata per consentire alle organizzazioni di gestire ogni aspetto del software sulla propria infrastruttura, attraverso una console dedicata e un controllo granulare sulle policy specifiche. La dashboard messa a disposizione permette di intervenire su sicurezza, privacy ed eventuali limitazioni nell’accesso agli strumenti AI inclusi.

L’obiettivo di puntare all’Europa è esplicito, Mozilla lo nomina più volte nel post che annuncia il progetto. E non è un caso che i primi Paesi scelti per la distribuzione siano proprio nel Vecchio Continente: Francia, Germania, Austria e Svizzera, ne seguiranno altri. Questa la dichiarazione d’intenti.

Le istituzioni stanno riconsiderando chi controlla la tecnologia da cui dipendono. Mozilla ha un’alternativa indipendente da offrire.

Firefox Enterprise è realizzato tenendo conto dei requisiti relativi a sicurezza, governance e conformità, per integrarsi con i sistemi già in uso presso i reparti IT. Si basa sul motore Gecko, definito come l’unico engine per il rendering sviluppato al di fuori di Google e Apple .

Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata. È già stato confermato che più avanti arriverà anche Thunderbird Enterprise. Dunque, il client per la posta elettronica riceverà lo stesso trattamento.