Flux, 7 prompt per generare immagini AI incredibili

Flux è uno dei generatori di immagini AI più potenti attualmente in circolazione. È open source e ampiamente disponibile su diverse piattaforme. Inoltre, si può installare Flux anche sul proprio PC Windows o Mac, grazie a Pinokio, un assistente software che automatizza il processo di configurazione dell’ambiente di programmazione.

Realizzato da Black Forest Labs, una startup di intelligenza artificiale formata da ex membri di Stability AI, Flux è disponibile in diverse versioni, a partire dal piccolo Flux Schnell fino al nuovo Flux 1.1 Pro Ultra.

Come generare immagini AI spettacolari con Flux: 7 prompt da provare subito

Oggi creare immagini con l’intelligenza artificiale è più facile che mai, a patto di formulare le richieste in modo corretto. Questi sette prompt sono stati pensati per Flux, ma funzionano con qualsiasi altro generatore di immagini AI, come Ideogram o Pika.

Per ottenere il massimo da Flux, come da qualsiasi generatore di immagini AI, è importante definire nella richiesta alcuni elementi. Ad esempio, si vuole un risultato fotorealistico, bisogna indicare anche il tipo di fotocamera (analogica, digitale, smartphone), così come se se si desidera un effetto cartone animato, è necessario specificare lo stile di animazione o di disegno (fumetto, manga, Disney, ecc.).

1. Un mercato affollato durante il tramonto (effetto realistico)

Il soggetto di questo prompt è un un mercato all’aperto, con molte bancarelle e molta gente che acquista prodotti, immerso in una luce dorata tipica del tardo pomeriggio/sera. Lo stile fotografico desiderato è quello di una fotocamera Sony con obiettivo da 35mm. Naturalmente, si può cambiare il tipo di fotocamera o l’ora del giorno.

Ecco il prompt da dare in pasto a Flux: “Un’immagine fotorealistica catturata con una Sony a7R IV con un obiettivo da 35 mm a f/2,8, ISO 100, che mostra un vivace mercato contadino durante l’ora d’oro. La scena è piena di venditori che dispongono prodotti colorati, clienti che interagiscono e la calda luce del sole che filtra attraverso un tendone, proiettando lunghe ombre sul terreno“.

Il risultato è piuttosto sorprendente. Lo stesso prompt si può riadattare, cambiando soggetto e ambientazione. Ad esempio: “Un’immagine fotorealistica catturata con una Sony a7R IV con un obiettivo da 35 mm a f/2,8, ISO 100, che mostra una una libreria affollata. La scena è piena di scaffali colmi di libri dalle copertine colorate, clienti che camminano tra i corridoi stretti e la luce calda di un lampadario che inonda la sala centrale, proiettando ombre sinuose sul pavimento in legno“.

2. Incrocio cittadino

Ecco il prompt: “Scattata con un iPhone 15 Pro Max, questa immagine cattura un incrocio trafficato a Milano durante l’ora di punta. Auto, autobus e ciclisti si muovono sulle strisce pedonali, i pedoni corrono e i riflessi dei moderni edifici circostanti brillano sui finestrini di un autobus giallo di passaggio“.

3. Il barista che prepara il caffè

Ecco il prompt per Flux: “Uno scatto ravvicinato catturato con una Canon EOS 5D Mark IV e un obiettivo macro 100 mm f/2,8L IS USM, impostazioni a f/4, 1/200 sec, ISO 400”. L’inquadratura cattura intimamente le mani di un barista mentre prepara il caffè. Il punto focale è il momento preciso in cui caffè inizia a uscire. Ciuffi di vapore danzano verso l’alto. La luce naturale entra da una finestra vicina, catturando le microgocce di vapore e creando un delicato effetto alone. La composizione segue la regola dei terzi, con il punto di erogazione posizionato nell’intersezione in basso a destra. Dominano i toni caldi, mentre gli accenti in acciaio inossidabile della macchina forniscono riflessi freddi“.

Nota bene: i prompt vanno scritti sempre in inglese.

4. Metropolitana

Ecco il prompt: “Scattata su un Google Pixel 8 con la modalità Night Sight, questa immagine fotorealistica ritrae un vagone della metropolitana affollato. I passeggeri sono immersi nei loro telefoni, libri e conversazioni, i loro volti diversi riflettono la multiculturalità della città. Le pubblicità dei film in uscita e delle attività commerciali locali tappezzano le pareti“.

5. Lezione di Yoga vista dall’alto

Questa è probabilmente l’immagine più semplice, scattata con un drone invece di uno smartphone o una fotocamera digitale. L’idea è quella di raccogliere una veduta aerea di una lezione di yoga.

Il prompt: “Questa immagine, scattata con un drone DJI Mavic 3, offre una vista aerea di una lezione di yoga in un parco. I partecipanti eseguono diverse pose sui loro tappetini, la luce del sole filtra attraverso le foglie degli alberi e un paesaggio urbano moderno è visibile in lontananza“.

6. Pranzo in famiglia

Anche questa è un’immagine semplice. Ecco il pompt: “Scattata con una Fujifilm X100V con la simulazione della pellicola impostata su Classic Chrome, questa immagine ritrae una famiglia riunita intorno a un tavolo da pranzo in un appartamento moderno, che condivide un pasto e conversa. La luce soffusa di una lampada a sospensione crea un’atmosfera calda e invitante“.

7. Corsa al Pronto Soccorso

Il prompt: “Un’immagine fotorealistica catturata con una GoPro HERO11 Black, che mostra la scena movimentata del pronto soccorso di un ospedale. Medici e infermieri si occupano dei pazienti con un senso di urgenza, apparecchiature mediche e monitor circondano i letti e i familiari preoccupati aspettano ansiosi sullo sfondo”.

L’importanza di scrivere prompt efficaci per generare immagini fantastiche

La sezione Prompt, è qui che avviene la magia. Saper scrivere le richieste in modo corretto, infatti, è la chiave per generare esattamente ciò che si desidera. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, i prompt devono essere dettagliati, chiari e concisi. Non si tratta di buttare giù qualche parola a caso e sperare nel meglio. Più si è specifici, migliori saranno i risultati. E questa regola vale anche per gli altri strumenti AI per la generazione di immagini. Bisogna definire con cura l’ambientazione, i soggetti, lo stile visivo, le luci e tutti i dettagli rilevanti.

Ma se non si ha idea da dove partire, è la stessa Black Forest Labs a venire in soccorso. La startup, infatti, ha pensato davvero a tutto e sul suo sito mette a disposizione degli utenti un generatore di prompt per Flux. Basta inserire la richiesta testuale e cliccare sul pulsante “Submit Generate Prompt”. In questo modo, si otterrà il risultato dell’ottimizzazione del prompt, da copiare e incollare nella sezione Prompt del generatore.