Folium: il primo emulatore per Nintendo 3DS per iPhone e iPad

Da quando Apple ha aperto il suo ecosistema al mondo degli emulatori di giochi, su App Store hanno cominciato a far capolino svariate soluzioni che consentono agli utenti di giocare su iPhone e iPad con titoli delle console di vecchio corso. A tal riguardo, dopo l’arrivo di Gamma, un emulatore della prima PlayStation, e quello di RetroArch, un emulatore di console Atari, Nintendo NES e SNES, Commodore e molte altre, è ora il turno di Folium.

L’emulatore Folium per Nintendo 3DS è su App Store

Si tratta del primo emulatore che permette di giocare su dispositivi iOS e iPadOS ai giochi per Nintendo 3DS, ma sono supportati anche i titoli per Game Boy Advance e Nintendo DS. Non si tratta però di una soluzione gratuita: l’app è infatti disponibile per l’acquisto al prezzo di 5,99 euro. È disponibile per iOS 15 e versioni successive e anche per iPadOS 15, oltre che per visionOS o macOS 12 (con chip M1 o versioni successive).

Folium offre anche il supporto per tantissimi controller di terze parti, tra cui tra cui Backbone One, Nintendo Switch Joy-Con e Pro Controller, PlayStation DualShock e DualSense e controller Xbox.

Ricordiamo che l’avvento degli emulatori su App Store è il frutto delle modifiche introdotte dal colosso di Cupertino a partire da aprile scorso, a seguito di una multa inflitta dall’unione europea all’azienda pari a ben 2 miliardi di dollari. Gli sviluppatori degli emulatori che intendo pubblicare le proprie soluzioni su App Store devono tuttavia rispettare le rigorose linee guida, come ad esempio la non inclusione di file protetti da copyright nelle loro app.