Framework Laptop 16: nuovo modulo per due SSD

L’azienda californiana ha annunciato la disponibilità di un nuovo modulo che sfrutta il sistema Expansion Bay del Framework Laptop 16. Gli utenti possono installare altri due SSD con il Dual M.2 Adapter, portando il numero massimo a quattro e quindi incrementando notevolmente la capacità di storage. È anche disponibile un modulo che aumentata la dotazione di RAM.

Fino a quattro SSD in formato M.2

Il Framework Laptop 16 è stato annunciato a fine marzo 2023. Finora erano disponibili solo due moduli. Il primo permette di aggiungere una scheda video discreta AMD Radeon 7700S con 8 GB di memoria GDDR6, mentre il secondo è solo la Expansion Shell con due ventole. All’interno di quest’ultima è possibile installare il nuovo Dual M.2 Adapter (dopo aver aggiornato il BIOS)

Il modulo ha due slot per SSD in formato M.2 2230, 2242, 2260 o 2280 che utilizzano quattro linee PCIe 4.0. Il notebook ha già due slot M.2 nei formati 2280 e 2230 che supportano SSD fino a 8 e 2 TB, rispettivamente. Grazie al nuovo modulo è possibile quindi raggiungere una capacità totale di 26 TB (tre SSD M.2 2280 da 8 TB e un SSD M.2 2230 da 2 TB). Il Dual M.2 Adapter costa 45,00 euro.

Il Framework Laptop 16 ha uno schermo da 16 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate di 165 Hz, processori AMD Ryzen 7 7840HS o 9 7940HS, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata e batteria da 85 Wh. Gli utenti possono ora scegliere configurazioni fino a 96 GB di RAM DDR5-5600.

Nei notebook in produzione è stata utilizzata la pasta termica Honeywell PTM7958, in quanto la soluzione precedente (metallo liquido) potrebbe causare una diminuzione di prestazioni. Il prezzo base del Framework Laptop 16 in Italia è 1.579,00 euro (senza sistema operativo). Il prezzo base della versione con Windows 11 Home è 1.919,00 euro.