Gemini Live in arrivo nella barra delle applicazioni di Windows 11?

Gemini Live sarebbe accessibile tramite un pannello fluttuante separato, che consentirebbe agli utenti di interagire con l’intelligenza artificiale mentre navigano sulle loro pagine web preferite. Un’icona nella barra delle applicazioni di Windows permetterebbe inoltre di richiamare rapidamente l’assistente, anche quando Chrome non è in primo piano.

Il progetto GLIC non è una semplice estensione. Google sta lavorando a un’integrazione avanzata che consentirebbe a Gemini Live di fluttuare liberamente sul desktop di Windows, in modo simile a quanto offerto da Copilot prima dei suoi recenti aggiornamenti.

Gemini Live di Google potrebbe arrivare nella barra delle applicazioni di Windows 11

Secondo le ultime indiscrezioni, questa integrazione si concretizzerà in un accesso più semplice a Gemini Live attraverso la barra delle applicazioni di Windows 11, grazie a Chrome. Non sarà più necessario destreggiarsi tra le applicazioni, con l’intelligenza artificiale a portata di clic. Pratico, no?

Possiamo aspettarci che Gemini Live sia in grado di interagire con qualsiasi contenuto visualizzato in Chrome. Che si tratti di identificare un oggetto in un’immagine, riassumere un lungo articolo o addirittura tradurre un testo in tempo reale, le possibilità sono vaste.

Intanto Microsoft ha recentemente apportato gli ultimi ritocchi a Copilot Vision, una funzione anch’essa progettata per facilitare la navigazione e la comprensione dei contenuti sullo schermo. Ma l’arrivo di Gemini Live potrebbe cambiare le cose. Mentre Copilot Vision si presenta come un’applicazione a sé stante, l’integrazione di Gemini Live in Chrome offre un’esperienza utente potenzialmente più intuitiva, supportata da un modello di intelligenza artificiale più adatto a questo tipo di attività.

Un’integrazione discreta ma efficace

Se i progressi di Gemini 2.0 sono un indicatore positivo, possiamo aspettarci capacità di analisi di immagini e testi molto avanzate. Immaginiamo di puntare semplicemente il cursore su un’immagine e di ottenere immediatamente le informazioni pertinenti, oppure di chiedere a Gemini Live di spiegare un grafico complesso in poche parole. L’idea è quella di rendere le informazioni più accessibili e la navigazione più interattiva. Niente più perdite di tempo per cercare informazioni aggiuntive in schede diverse!

L’integrazione di Gemini Live in Chrome fa parte di una tendenza verso i browser AI. Mentre altri player come The Browser Company si preparano a lanciare Dia, un browser AI nativo per il 2025, Google ha scelto di migliorare Chrome piuttosto che partire da zero.