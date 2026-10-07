Gemini diventa a pagamento, 7 chatbot gratuiti da provare

Chi usa Gemini gratuitamente da mesi, sta per ricevere una brutta sorpresa. Dal 9 ottobre 2026, gli utenti gratuiti perdono l’accesso a Gemini 3.6 Flash e 3.1 Pro, i due modelli che rendevano il piano gratuito effettivamente competitivo. Resta disponibile solo Gemini 3.5 Flash-Lite, la versione più leggera e meno capace.

Anche gli abbonati al piano intermedio da 4,99 euro al mese perdono l’accesso al modello Pro, mantenendo solo le due versioni Flash. Per ottenere lo stesso livello di accesso che fino a ieri era gratuito, serve il piano completo da 19,99 euro al mese, che in compenso aggiunge il ragionamento avanzato, prima riservato ai piani più costosi.

Google sta anche introducendo impostazioni di sforzo basso, medio e alto per i modelli disponibili, dando agli utenti più controllo su quanta potenza di calcolo l’AI dedica a ogni compito. Ma l’antifona è chiara: l’era di Gemini potente e gratuito è finita.

7 alternative gratis a Gemini

Prima di tirare fuori la carta di credito, però, vale la pena guardare cosa offrono le alternative, perché il panorama dei chatbot gratuiti nel 2026 è molto più ricco di quanto la maggior parte delle persone si renda conto.

ChatGPT: il sostituto più immediato

Il modello gratuito di ChatGPT, GPT-5.6 Luna, è la raccomandazione più ovvia per chi cerca un’alternativa completa a Gemini. Gestisce scrittura, revisione, brainstorming, ricerca, riassunti, programmazione, analisi di file e domande quotidiane. Gli utenti gratuiti possono anche attivare la modalità di ragionamento approfondito quando un compito richiede più elaborazione.

Per chi usava Gemini come assistente generico per un po’ di tutto, ChatGPT è il passaggio più naturale, la copertura delle funzionalità è la più ampia tra le alternative gratuite e l’interfaccia è abbastanza intuitiva da non richiedere un periodo di adattamento.

Claude: il migliore per la scrittura

Claude Sonnet 5.5 si distingue per la qualità della scrittura e della revisione testuale. Il modello gratuito di Anthropic produce testi più naturali e meno robotici della maggior parte dei concorrenti, perciò è particolarmente adatto a chi usava Gemini per redigere email, revisionare documenti o lavorare con testi lunghi.

Le capacità di ragionamento sono altrettanto solide, e il modello gestisce bene la programmazione, l’analisi di documenti e le istruzioni complesse. Per chi dà priorità alla qualità della comunicazione scritta, Claude è probabilmente la scelta migliore tra le sette alternative.

Perplexity: il migliore per la ricerca

Perplexity occupa una nicchia diversa dagli altri chatbot, è costruito attorno alla ricerca. Invece di rispondere dalla propria conoscenza e sperare che sia aggiornata, esegue ricerche approfondite sul web e fornisce fonti cliccabili per la maggior parte delle affermazioni che produce.

Per chi usava Gemini principalmente per trovare informazioni, verificare fatti, esplorare argomenti, confrontare opzioni, Perplexity è l’alternativa che risolve anche il problema più grande dei chatbot tradizionali: sapere da dove arriva l’informazione. Invece di fidarsi ciecamente di una risposta, si possono aprire le fonti e verificare da soli.

DeepSeek: il migliore per i compiti tecnici

DeepSeek V4 è disponibile gratuitamente attraverso il sito ufficiale e l’applicazione mobile. I suoi punti di forza più evidenti sono la programmazione, la matematica, la logica, le domande tecniche e la risoluzione di problemi complessi.

Per chi usava Gemini per scrivere codice, analizzare dati o ragionare su problemi strutturati, DeepSeek offre capacità che competono con i modelli a pagamento dei concorrenti principali, il che lo rende una delle alternative gratuite più impressionanti per il pubblico tecnico.

Qwen: il migliore per i documenti lunghi e le lingue diverse

Qwen, sviluppato da Alibaba, è accessibile gratuitamente attraverso il proprio portale web con tre modelli disponibili. I punti di forza includono la gestione di prompt in lingue diverse, l’analisi di documenti lunghi, la ricerca, la programmazione e il ragionamento su compiti complessi.

Per chi lavora con materiale in più lingue o ha bisogno di analizzare documenti estesi, come rapporti, contratti, documentazione tecnica, Qwen offre una combinazione di capacità che molti dei concorrenti più noti non eguagliano al livello gratuito.

Grok: il migliore per le informazioni aggiornate

Grok 5 di xAI è accessibile direttamente attraverso la piattaforma social di proprietà della stessa azienda. I suoi punti di forza sono l’accuratezza delle risposte, il ragionamento, la programmazione e la capacità di fornire informazioni aggiornate, cosa particolarmente utile per chi usava Gemini per restare al passo con le notizie o verificare fatti recenti.

L’integrazione con la piattaforma social significa che Grok ha accesso a un flusso costante di informazioni in tempo reale, il che lo rende un’opzione interessante per le domande di attualità.

Kimi: il migliore per la ricerca complessa

Kimi K3 è un’opzione meno conosciuta, ma notevolmente capace, disponibile gratuitamente dopo la registrazione. La sua forza principale è la gestione di compiti di ricerca complessi e l’analisi di grandi insiemi di documenti.

Per chi deve confrontare più fonti, estrarre informazioni da raccolte documentali estese o condurre ricerche approfondite su un argomento, Kimi offre capacità che lo distinguono dalla maggior parte dei chatbot generalisti.

Come scegliere tra le sette alternative

Il panorama dei chatbot gratuiti è sufficientemente ricco da permettere una scelta basata sulle proprie esigenze anziché un compromesso generico. La logica è semplice.

Per un uso quotidiano generico, ovvero per domande, scrittura, brainstorming, un po’ di tutto, ChatGPT è il punto di partenza più naturale. Per la qualità della scrittura e della revisione testuale, Claude. Per la ricerca con fonti verificabili, Perplexity. Per la programmazione e i compiti tecnici, DeepSeek. Per i documenti lunghi e il lavoro multilingue, Qwen. Per le informazioni aggiornate al minuto, Grok. Per la ricerca documentale complessa, Kimi.

Non serve sceglierne uno solo. Il vantaggio di avere sette alternative gratuite è che si può usare ciascuna per ciò che fa meglio, il che, paradossalmente, può produrre un’esperienza complessiva migliore di quella che si aveva con un singolo modello Gemini gratuito.

Gemini gratuito con il solo modello leggero può ancora gestire molti compiti quotidiani. Ma per chi si era abituato alla potenza dei modelli superiori senza pagare, il panorama delle alternative rende il cambiamento sicuramente meno doloroso.