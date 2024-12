Gnome 46.7 continua ad aggiornarsi con nuove funzionalità

Nonostante sia ormai uscita da qualche mese la più recente versione 47 dell’ambiente desktop, gli sviluppatori continuano ad aggiornare la precedente con il rilascio avvenuto da poco di Gnome 46.7, ovvero il settimo aggiornamento di manutenzione che si occupa di correggere i consueti bug, nonché aggiornare le traduzioni ma anche aggiungere nuove funzionalità.

Gnome 46.7: il settimo aggiornamento di manutenzione per la versione precedente

Come per la versione 47.2, uscita da poco, Gnome 46.7 migliora l’accessibilità per l’attivazione della retroilluminazione della tastiera nelle impostazioni rapide, preferendo per impostazione predefinita le GPU primarie collegate a un monitor e impostando il thread elevato anziché la priorità in tempo reale per quanto riguarda il thread Kernel Mode Setting (KMS).

Viene consentito il formato BGRX8888 sui sistemi Big Endian, apportando alcuni correttivi in GNOME Shell per artefatti grafici che si verificavano nei pulsanti parzialmente arrotondati, oltre che per il trascinamento con il touchscreen per quanto riguarda Wayland. Anche in questa versione, i correttivi interessano il cursore, sia durante l’uso dei monitor virtuali che quando vengono trascinate le finestre, situazione in cui viene ora aggiornato immediatamente.

Gnome 46.7 aggiorna poi Gnome Initial Setup migliorando il fuso orario, in modo che non vengano mostrati doppioni per alcune città, insieme al supporto per GTK 4.17, prevenendo blocchi o arresti anomali all’avvio.

Gli aggiornamenti interessano poi anche Gnome Online Accounts, componente ora aggiornato alla versione 3.50.7, dove viene corretto uno stallo di processi quando venivano annullate delle attività, oltre a libsoup 3.4.5 dove vengono corretti possibili problemi di dereferenziazione NULL, overflow e asserzione. Infine, gnome-user-docs 46.7 aggiorna ulteriormente le traduzioni.

Tutti i cambiamenti di Gnome 46.7 sono disponibili nella pagina dedicata all’annuncio dell’aggiornamento. Per ottenere l’aggiornamento, non resta che, come di consueto, attendere l’arrivo della nuova versione nei repository della distribuzione Linux di cui si fa uso. La versione 46 sarà supportata fino a marzo 2025 con ulteriori aggiornamenti di manutenzione, mese in cui verrà successivamente terminato il supporto, proprio in concomitanza del rilascio di Gnome 48.

Nonostante gli aggiornamenti, gli sviluppatori consigliano di passare all’ultima versione disponibile, ovvero Gnome 47.2.