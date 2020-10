Andrà in scena questa sera quando in Italia saranno le ore 21:00 l’evento chiamato Search On organizzato da Google. Non è del tutto chiaro quale sarà l’oggetto dell’incontro, ma ci sentiamo di escludere qualsiasi novità di tipo hardware: sarà di certo qualcosa legato al motore di ricerca, forse anche ai tanti servizi basati sul cloud offerti dal gruppo di Mountain View.

Search On, l’evento di Google del 15 ottobre 2020

Potrebbe trattarsi di un annuncio inizialmente previsto per l’I/O 2020, kermesse non andata in scena in conseguenza alla crisi sanitaria globale. Di seguito la descrizione riportata nell’unica immagine relativa all’appuntamento con un riferimento diretto alle modalità di accesso alle informazioni.

Comprendi il mondo in modi nuovi. Unisciti a noi per sapere come Google sta aiutando le persone a esplorare le informazioni come mai prima.

Online anche un sito ufficiale dedicato e un live streaming su YouTube. Da un ulteriore testo trapelato emergono riferimenti all’intelligenza artificiale.