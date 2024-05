Google Foto: clip al rallentatore dei video con l'AI

Su Google Foto potrebbe fare capolino una nuova funzione tramite cui gli utenti possono creare automaticamente clip al rallentatore dei propri video sfruttando l’AI. La feature prende il nome di Cinematic Moment ed è è stata individuata nel codice dell’ultima versione dell’app destinata ai dispositivi basati su Android, quella con numero di relase 6.84.0.634885033.

Google Foto: scovata la funzione Cinematic Moment

Andando più in dettaglio, in base a quanto emerso sino ad ora, Cinematic Moment agisce andando a selezionare automaticamente una parte del video a cui applica poi un effetto slow-motion.

Il processo è completamente automatico e non richiede alcun input da parte dell’utente. Inoltre, gli utenti non saranno in grado di creare manualmente uno slow-motion dei propri video, similmente a quanto avviene per la funzione che va a generare ricordi in automatico sempre sfruttando l’intelligenza artificiale che è stata implementata a ottobre scorso.

Da tenere presente che la funzione è stata individuata in un APK Teardown, il che significa che, al pari di quanto verificatosi in altre circostanze analoghe, non è da dare per certo il fatto che Cinematic Moment venga implementata a pianta stabile su Google Foto. Tutto dipenderà essenzialmente dall’esito dei test condotti dagli sviluppatori e da se la funzionalità verrà effettivamente considerata utile o meno.

Ad ogni modo, di recente sono state annunciate e implementate diverse funzioni che sfruttano l’AI, come la possibilità di cercare le foto con Gemini e la disponibilità per tutti gli utenti delle funzioni di editing in principio riservate solo agli smartphone della gamma Pixel.