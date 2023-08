Google Maps sta per arrivare sulla Dynamic Island di iPhone

Con il lancio di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, avvenuto ormai un anno fa, Apple ha introdotto la nuova interfaccia interattiva Dynamic Island, elemento distintivo della serie e particolarmente apprezzata dai più. Sono diverse le app che attualmente ne fanno uso e tra queste a breve rientrerà pure Google Maps.

Google Maps: a breve sulla Dynamic Island

Nel codice dell’ultima versione dell’app di mappe di Google sono infatti contenuti dei riferimenti alle API Live Activities di iOS che consentono di mostrare informazioni in tempo reale direttamente nell’area dinamica senza dover andare a sbloccare l’iPhone.

Le nuove funzioni non sono ancora attive, ma una volta implementate consentiranno di visualizzare indicazioni turn-by-turn in fase di navigazione, di conoscere le tempistiche di arrivo aggiornate in tempo reale e molto altro ancora, tutto direttamente a portata di schermata di blocco.

L’integrazione con la Dynamic Island di degli iPhone potrebbe portare un notevole valore aggiunto nell’uso quotidiano di Google Maps, andando ad ottimizzare l’esperienza di navigazione sugli smartphone di casa Apple, in particolare sui nuovi iPhone 15 che saranno presentati il 12 settembre.

Da tenere presente che Google aveva annunciato il supporto alle Live Activities già a febbraio scorso, ma non aveva fornito dettagli in merito alle tempistiche. I recenti riferimenti al codice, invece, lasciano ben sperare riguardo un imminente lancio, probabilmente proprio in concomitanza dell’arrivo dei nuovi iPhone.

È quasi superfluo sottolineare il fatto che l’implementazione da parte di un’app così popolare quale Google Maps di feature dedicate alla Dynamic Island porterà inevitabilmente a concentrare maggiormente l’attenzione degli utenti verso tale elemento.