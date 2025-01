Google e Microsoft donano un milione di dollari a Trump

Google e Microsoft doneranno un milione di dollari al fondo istituito per sostenere le spese degli eventi relativi all’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo Bloomberg, l’elenco delle Big Tech include anche Adobe. L’azienda di Mountain View potrebbe beneficiare dell’amicizia con il nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Streaming in diretta su YouTube

Dopo la vittoria delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il candidato nomina un comitato per organizzare e finanziare eventi inaugurali, come le cerimonie di apertura, i gala e la parata. A differenza di un contributo diretto alla campagna elettorale, non ci sono limiti alla somma che può essere donata da un singolo o un’azienda.

Una donazione di un milione di dollari era già arrivata da Amazon, Meta, Tim Cook e Sam Altman. L’elenco è stato aggiornato con l’aggiunta di Google e Microsoft.

L’azienda di Redmond aveva donato 500.000 dollari al fondo istituito da Trump nel 2017 e da Biden nel 2021. Ora ha raddoppiato la somma. Un dirigente di Google ha confermato la donazione. L’inaugurazione verrà trasmessa di diretta su YouTube e ci sarà un link sulla home page del motore di ricerca.

Google potrebbe ottenere alcuni vantaggi in cambio. L’azienda di Mountain View è stato considerata monopolista nel mercato dei motori di ricerca. Il Dipartimento di Giustizia ha chiesto la vendita di Chrome. Una simile sentenza potrebbe essere emessa al termine del processo sull’advertising online. Forse Google spera nell’intervento di Trump, come avvenuto per TikTok.